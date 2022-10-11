Google ve Coinbase bulutta kripto ödemelere başlıyor

Google ve Coinbase iş birliği
Normalde Coinbase Visa kartını tanımlayarak Google Pay içerisinde kripto varlıklarınız ile ödeme yapabiliyordunuz. Bu kez Google doğrudan kripto ödemeleri alacak ancak bu bulut hizmetlerinde gerçekleşecek.
Coinbase ile yapılan iş birliği kapsamında Google bulut hizmetleri kripto paralar ile ödemeyi kabul edecek. Henüz net bilgiler olmasa da Coinbase müşterisi olmak zorunlu olacak gibi görünüyor. Google ayrıca güvenli saklama hizmeti sunan Coinbase Prime ile de entegre olacak.
Kripto para ile ödeme hizmetinin gelecek yıl içerisinde hayata geçeceği belirtildi. İlk etapta belirli Web3 sektör temsilcilerine ödeme sisteminin sunulacağı kaydedildi. Sonrasında ise daha geniş bir kullanım alanı bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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