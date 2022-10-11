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    Google ve Coinbase bulutta kripto ödemelere başlıyor

    Google, önümüzdeki yıldan itibaren Coinbase entegrasyonu ile birlikte bulut hizmetlerinde ödemeleri kripto paralar ile yapabilme imkânı sunmaya başlayacak.      
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    Google Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasına devlerin ilgisi artarak devam ediyor. Dünya çapında milyonlarca kripto para kullanıcısı olunca haliyle ödeme sistemleri de buna entegre olmaya çalışıyor. Google artık bulut tarafında da kripto ile ödeme alacak.

    Google ve Coinbase iş birliği

    Normalde Coinbase Visa kartını tanımlayarak Google Pay içerisinde kripto varlıklarınız ile ödeme yapabiliyordunuz. Bu kez Google doğrudan kripto ödemeleri alacak ancak bu bulut hizmetlerinde gerçekleşecek.

    Coinbase ile yapılan iş birliği kapsamında Google bulut hizmetleri kripto paralar ile ödemeyi kabul edecek. Henüz net bilgiler olmasa da Coinbase müşterisi olmak zorunlu olacak gibi görünüyor. Google ayrıca güvenli saklama hizmeti sunan Coinbase Prime ile de entegre olacak.

    Kripto para ile ödeme hizmetinin gelecek yıl içerisinde hayata geçeceği belirtildi. İlk etapta belirli Web3 sektör temsilcilerine ödeme sisteminin sunulacağı kaydedildi. Sonrasında ise daha geniş bir kullanım alanı bulacak.

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    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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