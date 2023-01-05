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Solana (SOL) tabanlı popüler NFT pazaryeri Magic Eden, ilginç bir olay ile sosyal medyada gündeme düştü. NFT platformunda kısa süreliğine de olsa cinsel içerikler yer aldı.

Solana merkezli NFT pazaryeri Magic Eden, Twitter gönderisinde sitenin herhangi bir siber saldırıya uğramadığını belirtti. Uygunsuz görüntülerin ise üçüncü taraf görüntü sağlayıcısının yaşadığı sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

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NFT pazaryeri, web sitesinde ortaya çıkan cinsel içerikli görüntüleri kullanıcıların NFT’lerine bir zarar vermediğini söyledi. Bir Magic Eden kullanıcısı da NFT koleksiyonlarının sayfalarına giriş yaptığında, NFT’lerinin kapak resimlerinde pornografik görsellerle karşılaştığını söyledi.

Ayrıca bu duruma ek olarak Magic Eden, müşteri varlıklarının da güvende olduğuna dair açıklamada bulundu:

“Merhaba arkadaşlar, görüntüleri önbelleğe almak için kullandığımız üçüncü taraf bir hizmet olan görüntü sağlayıcımızın güvenliği ihlal edildi. NFT’leriniz güvende ve Magic Eden saldırıya uğramadı. Ne yazık ki bazı hoş olmayan görüntüler görmüş olabilirsiniz. Düzeltmek için tarayıcınızda kapsamlı bir yenileme yaptığınızdan emin olun”

Platformda sıralanan bu garip görseller, birçok yatırımcıdan eleştiriler aldı. Kripto endüstrisine olan güvenin daha fazla zedelenmesi, yatırımcıların odaklandığı konu oldu diyebiliriz.

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Solana tabanlı NFT platformu Magic Eden'de güvenlik ihlali