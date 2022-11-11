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    Akıllı telefondan kontrol edilebilen Somfy panjurlar enerji tasarrufu sağlıyor

    Somfy'nin akıllı telefondan kontrol edilebilen panjurları, gündüzleri otomatik olarak açılarak güneş ısısını evin içine alıyor ve geceleri kapanıyor. Ayrıca sesli asistanla kontrol edilebiliyor.
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    Somfy motorlu panjurlar enerji tasarrufu sağlıyor Tam Boyutta Gör

    Evlerde IoT teknolojisini kullanan cihaz çeşidi artmaya devam ediyor. Lamba, saksı, masa gibi ürünlerin ardından şimdi de panjurlar akıllandı. Ev otomasyon sistemlerinin önde gelen markalarından Somfy, IoT özelliğine sahip motorlu panjurlar geliştirdi.

    Somfy’nin akıllı panjurları, sensörlerden elde ettiği verilere göre veya belirlediğiniz sürelerde otomatik olarak açılıp kapanıyor. Bu sayede kışın evin yalıtımına ve enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

    Somfy motorlu panjurlar, sensörlerden elde ettiği verilere göre veya oluşturacağınız senaryolara uygun olarak otomatik olarak çalışabiliyor. Böylece gündüzleri otomatik şekilde açılarak evinizin, güneşin doğal ısısından yararlanmasını sağlıyor, güneş batınca da evdeki sıcaklığı muhafaza etmek için tekrar kapanıyor. Böylece enerji tasarrufuna ve doğal gaz faturanızdaki rakamların daha düşük olmasına önemli bir katkı gerçekleştiriyor.

    Panjurları mobil uygulama ile kontrol edebiliyorsunuz. Evde olmasanız dahi uzaktan panjurları açıp kapatabilmek mümkün. Ayrıca panjuru Apple Homekit ve Google Asistan'a ekleyebilirsiniz. Böylece uygulamayı açmadan, sesli komutlarla panjurları kontrol edebilirsiniz.

    Somfy motorlu panjurlar enerji tasarrufu sağlıyor Tam Boyutta Gör

    Somfy’nin akıllı panjurları, ihtiyaca göre çeşitli motor ve kontrol seçenekleriyle satın alınabiliyor. Evinize uygun modelin seçimini yaparken Somfy.com.tr adresinden veya Somfy bayilerinden bilgi alabilirsiniz.

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