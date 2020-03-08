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    Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip

    2011 sonrası AMD işlemcilerde ortaya çıkarılan bir güvenlik açığı, araştırmacıların az miktarda veri sızdırmasına sebep oldu. Bu açık firmayla paylaşılmış olsa da AMD'den yanıt gelmedi.
    1 hf.
    4,5b
    1
    54
    İşlemci
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip

    Graz University of Technology içerisinde yürütülen bir çalışmanın sonucuna göre AMD’nin büyük bir spektrumdaki işlemcileri, spesifik bir yöntemle veri sızdırıyor. Bu açıktan etkilenen işlemciler arasında 2011 yılından Athlon 64 X2 işlemcilerinden Ryzen 7 ve Threadripper'a kadar birimler yer alıyor. 

    Diğer saldırı yöntemlerine kıyasla gerçek hayata uyarlaması araştırmacılar için kolay olan bu saldırı, Chrome ya da Firefox gibi tarayıcılarda çalışan bir JavaScript koduyla gerçeklenebiliyor. Saldırı yöntemi ve açığın doğası gereği çok az bilgi kaçırılabilen yöntem, daha önce ortaya çıkan Meltdown ve Spectre gibi açıklara kıyasla çok daha küçük. Bu açıklar, araştırmacıların AES şifreleme anahtarlarını almalarına yetecek seviyedeydi.

    Araştırmacılara göre bu açığın kapatılması için bir dizi yazılım ve donanım düzeltmesine ihtiyaç var. Bu düzeltmeler, Spectre ve Meltdown açıklarında olduğu gibi performansta yapılan işe göre kayıp yaşatabilir. 

    Ayrıca Bkz. "İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek?"

    Araştırmacılar, açıklamalarına göre 2019 Ağustos'unda AMD'ye açıklar hakkında bilgi vermelerine rağmen hâlâ yanıt alabilmiş değil. 
     



    https://mlq.me/download/takeaway.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. en beğenilen
    Ya kaç gün önce Intel’de çıkan bir açık üzerine fena şekilde İntel’e laf edildi. Demek ki her iki tarafta da olabiliyormuş ve körü körüne de fanatik olmamak gerekiyormuş.
    Ya kaç gün önce Intel’de çıkan bir açık üzerine fena şekilde İntel’e laf edildi. Demek ki her iki tarafta da olabiliyormuş ve körü körüne de fanatik olmamak ger...
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    1 Yanıt Yanıtla +41
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    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf.
    intel en azından hemen refleks gösteriyor. Amd bırak güvenlik yamasını adamlara cevap vermeye bile tenezzül etmemiş.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    yamaci1771 1 hf. S.T.A.L.K.E.R.
    bu konuda cok tartışma dönüyor amd aslında belli başli aciklamar yapip bu aslında bizi etkilemiyor gibisinden bir şeyler demiş
    reddit.com/...

    "We are aware of a new white paper that claims potential security exploits in AMD CPUs, whereby a malicious actor could manipulate a cache-related feature to potentially transmit user data in an unintended way. The researchers then pair this data path with known and mitigated software or speculative execution side channel vulnerabilities. AMD believes these are not new speculation-based attacks.

    AMD continues to recommend the following best practices to help mitigate against side-channel issues:

    Keeping your operating system up-to-date by operating at the latest version revisions of platform software and firmware, which include existing mitigations for speculation-based vulnerabilities
    Following secure coding methodologies
    Implementing the latest patched versions of critical libraries, including those susceptible to side channel attacks
    Utilizing safe computer practices and running antivirus software
    "

    tabii konuya daha yetkin daha yakından birilerinin de görüşü lazım. AMD'ye göre ciddiye alınması ve patchlenmesi gereken bi sorun değilmiş çünkü bi önceki açıkların bir uzantısıymış. o açık patchliyse bu açık iş yapmaz demişler

    ama öbür yandan bilmem ne izolasyonu yaparak bu açıgın yine de kullanılabildiğini söyleyenler de var

    ben de neye inanacağıma emin olmadım biraz daha yetkin ve daha tarafsız bazı kişilerin ve sitelerin masaya yumrugu koyması lazım eğer bu gerçekten bi sorunsa ve amd bu şekilde üstünü örtbas etmeye çaliştiysa SIKINTI
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    neyseneya 1 hf.
    İntel açığının başlığında dalga geçen arkadaşlar çok emin bi şekilde dalga geçiyordu amd de olamazmış gibi böyle şeyler. Kimbilir iki işlemcide de daha ortaya çıkmamış ne açıklar vardır. %100 açıksız hiç biri garanti edemez.
    İntel açığının başlığında dalga geçen arkadaşlar çok emin bi şekilde dalga geçiyordu amd de olamazmış gibi böyle şeyler. Kimbilir iki işlemcide de daha ortaya ...
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    Yanıtla +23
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    ztalan (Erol KLS) 1 hf.
    Benim pc nin her yeri açık olsa nolacak sanki 😆 ille de AMD
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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 hf.
    Şunu da diyelim, bu hata veri kaybından önce veri bozulmasına yol açardı, eğer l1d belleğe atılmadan doğrudan iletim olmasa, l2sda bekleme yapsa, o takdirde veri tutarlılığı problemleri olabilirmiş. Intel açısından da böyle gözlemlenmeli anlayacağınız, rowhammer riski mevcut.

    The reason for making the Bulldozer caches WT is to reduce the latency in the case of a cache miss. If there’s a cache miss, an L1 line is evicted and a WB relationship would trigger writing of the line to the L2. In WT mode however, the write has already taken place at the time the data was copied to the L1, so no operation is then required. WT also guarantees that the data between the cache levels is identical, which simplifies coherence.

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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 hf.
    Şunu da diyim, şaibe tacirliği yapacaksanız bari şu sizin ateşinizi söndürsün:

    AMD has worked hard on the performance of these L1D caches, an essential condition in optimal performance of a high frequency architecture (remember that the L1D on the Pentium 4 Northwood had a record latency of 2 cycles). AMD has used the ‘replay’ mechanism already used by Intel on the Pentium 4. ‘Replay, logic-track, re-execute’ is a prediction technique that speculates on which way the required data will take. In the case of misprediction, which is to say if the wrong piece of data is pre-extracted, only the instructions involved are executed again. Bulldozer’s L1D should thus have a 4 cycles latency.
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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 hf.
    Şunu da tam anlamadım: aynı adrese iki sanal(mantıksal?) adres eşleme olması gerekiyor. Bunun olması için smt olması lazım. Kaparsın, smtyi bitti, gitti.
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    ahmetay74 (Ahmet Tay) 1 hf. Mete Can Karahasan
    şöyle açıklama göreyim kurban olayım hocam. teşekkürler.
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    ahmetay74 (Ahmet Tay) 1 hf.
    çöpe atılan aes anahtarına erişim. vay anasını açığa bak, çöpçatanlık mı yapacaksınız?
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    Gritek 1 hf.
    Bu açık şimdi mi söyleniyor?
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    Mete Can Karahasan (Mete Can Karahasan) 1 hf.
    Konudaki partizanlığı es geçiyorum, görmezden geliyorum.

    Başlıktaki partizanlığı da es geçiyorum. Lakin, çok güzel bir biçimde meltdown ile aynı ayarda değil denmiş.

    Lakin hata şurada; bu açık spectre ile denk. Yani yeni meni değil. Meltdown ve spectre'den az derken önceki spectre açığına meltdown açığı gibi yetkisiz seviye yükseltmesi yapmış oluyorsunuz. Meltdown>spectre=takeaway.

    Haber yazıyorsanız bari nesnellik adına hatanın adını da koyun ki, karşılaştırılabilir bir nesnellik olsun öncekileriyle, hepsini aynı tutan öznel kanaatinizle haberin içini dışına çıkarmayın.

    Hayırlı olsun Çağrı kardeş bu arada. Sen de ahmet.'in kürek mahkumusun demek. Takeaway hatasının konusu olduğunu mini siteden standart görünüme geçtik de kaynakçada gözüküyormuş bari, her okuyan benim kadar merakta kalmamıştır eminim.
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    Alex5 1 hf.
    Büyük resmi görmüşler. Açık intelin finansal desteği yüzündenmiş. Amdyi çekemiyorlarmış. Üniversite yalan söylüyormuş
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf.
    Şimdi fanboylar bzim açık siznkinden küçüktü şöyleydi böyleydi yer birbrini . 2- 3 porno izlemeden başka oyun oynamaktan en kıdemlisi render vs işlerle uğraşan tiplerin kaygıları çok komik. Kamu kurum , hevelsan aselsan, ilk 100 deki AŞ ler düşünsün bu açıkları.
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    4483 kez okundu.
    28 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

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