Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip

Graz University of Technology içerisinde yürütülen bir çalışmanın sonucuna göre AMD’nin büyük bir spektrumdaki işlemcileri, spesifik bir yöntemle veri sızdırıyor. Bu açıktan etkilenen işlemciler arasında 2011 yılından Athlon 64 X2 işlemcilerinden Ryzen 7 ve Threadripper'a kadar birimler yer alıyor.

Diğer saldırı yöntemlerine kıyasla gerçek hayata uyarlaması araştırmacılar için kolay olan bu saldırı, Chrome ya da Firefox gibi tarayıcılarda çalışan bir JavaScript koduyla gerçeklenebiliyor. Saldırı yöntemi ve açığın doğası gereği çok az bilgi kaçırılabilen yöntem, daha önce ortaya çıkan Meltdown ve Spectre gibi açıklara kıyasla çok daha küçük. Bu açıklar, araştırmacıların AES şifreleme anahtarlarını almalarına yetecek seviyedeydi.

Araştırmacılara göre bu açığın kapatılması için bir dizi yazılım ve donanım düzeltmesine ihtiyaç var. Bu düzeltmeler, Spectre ve Meltdown açıklarında olduğu gibi performansta yapılan işe göre kayıp yaşatabilir.

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Araştırmacılar, açıklamalarına göre 2019 Ağustos'unda AMD'ye açıklar hakkında bilgi vermelerine rağmen hâlâ yanıt alabilmiş değil.



https://mlq.me/download/takeaway.pdf

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