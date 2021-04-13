Son araştırmalara göre 55-64 yaş arasındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde

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Günümüzde oyun sektörü şüphesiz dünyanın en büyük sektörlerinden birisi ve artık hitap ettiği yaş aralığı da ciddi anlamda açılmış durumda. Sektör şu anda daha fazla insana hitap ederken geçmişten bu yana takip edenlerle birlikte her yaş aralığında ciddi bir kesim oyun oynuyor. Son araştırmaya göre de yaş olarak büyük insanların oyun oynama oranlarında ciddi bir artış var.

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Oyun sektörü bildiğiniz gibi özellikle 1990'lı yıllarda hayatımıza daha çok girmeye başladı ve o günden bu yana sürekli bir artış durumunda. Sektörün gelişerek devam etmesi de hem yeni insanları sektöre çekti hem de ilk takip edenleri sektörde tuttu. Eskiden beri takip edenler de başka bir istatistiğin artmasına yol açtı.

Global Web Index'in son araştırmasına göre 55-64 yaş aralığındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde. Bunun birkaç farklı sebebi var. İlk sebebi elbette Covid-19 yüzünden insanların evinde daha çok zaman geçirmesi. İkinci sebep ise oyun sektörünün artık her yaştan insana ulaşması. Son olarak da oyun sektörünü ilk takip edenlerin yaşının büyümesi. Tüm bunlar bir araya gelince 2018'den bu yana 55-64 yaş aralığındaki insanların oyun oynama oranının %32 büyüdüğünü görüyoruz.

Global Web Index'in raporuna göre internet kullanan inasnların %86'sı, interneti oyun için kullanıyor. Bu yaş grubunun %24'ü ise akrabalarla oyun oynamayı "aileye ayrılan zaman" olarak görüyor.

https://www.vg247.com/2021/04/13/older-gamers-rising-new-research-finds/

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