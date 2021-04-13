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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Son araştırmalara göre 55-64 yaş arasındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde

    Global Web Index'in son araştırmasına göre 55-64 yaş aralığındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde ve 2018'den bu yana %32 büyümüş.
    13 Nisan 2021, 19:30 (21 sa.)
    836
    3
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Son araştırmalara göre 55-64 yaş arasındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde
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    Günümüzde oyun sektörü şüphesiz dünyanın en büyük sektörlerinden birisi ve artık hitap ettiği yaş aralığı da ciddi anlamda açılmış durumda. Sektör şu anda daha fazla insana hitap ederken geçmişten bu yana takip edenlerle birlikte her yaş aralığında ciddi bir kesim oyun oynuyor. Son araştırmaya göre de yaş olarak büyük insanların oyun oynama oranlarında ciddi bir artış var.

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    Oyun sektörü bildiğiniz gibi özellikle 1990'lı yıllarda hayatımıza daha çok girmeye başladı ve o günden bu yana sürekli bir artış durumunda. Sektörün gelişerek devam etmesi de hem yeni insanları sektöre çekti hem de ilk takip edenleri sektörde tuttu. Eskiden beri takip edenler de başka bir istatistiğin artmasına yol açtı.

    Global Web Index'in son araştırmasına göre 55-64 yaş aralığındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde. Bunun birkaç farklı sebebi var. İlk sebebi elbette Covid-19 yüzünden insanların evinde daha çok zaman geçirmesi. İkinci sebep ise oyun sektörünün artık her yaştan insana ulaşması. Son olarak da oyun sektörünü ilk takip edenlerin yaşının büyümesi. Tüm bunlar bir araya gelince 2018'den bu yana 55-64 yaş aralığındaki insanların oyun oynama oranının %32 büyüdüğünü görüyoruz.

    Global Web Index'in raporuna göre internet kullanan inasnların %86'sı, interneti oyun için kullanıyor. Bu yaş grubunun %24'ü ise akrabalarla oyun oynamayı "aileye ayrılan zaman" olarak görüyor.



    https://www.vg247.com/2021/04/13/older-gamers-rising-new-research-finds/
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    WeDneS (Ercan ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir zaman sonra herkes oyuna dönecek
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    veteriner69 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    52 yaşındayım, düzenli oyun oynuyorum. :)
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    K karaataas 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eee emeklilik sıkıyor napsınlar :)
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    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    47 yaşındayım hem PC de hem PS4 de genel olarak "OpenWorld" oyunu oynuyorum, favorim Fallout 4.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    c19 yüzünden kahveye gidemeyenler haliyle cep telefonunda okey oynuyor !
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi yüzünden internet üzerinden Okey vb masa oyunlarını oynamak arttırmıştır.
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bugün 50 yaşında dediğiniz insan bilgisayar çağı başladığında yirmili yaşlardaydı, alışması kolay oldu.
    giderek de artacak oyun oynayanların yaş oranı mantıken
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    T Turkiye34BJK (..... .) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayat zaten kimileri için bir oyun değil mi







    Şaka şaka



    TV seyretmek yerine oyunlara yönenildi ki fazla şaşkınlık yapmadı haber lakin daha sonrasını düşündürdü VR kask içinde dedeleri hayal etmek absürt gelmeyecek gibi
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    WB 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 kisiydiler, 4. gelince tablolar degisti haliyle..
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    veteriner69 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    52 yaşındayım, düzenli oyun oynuyorum. :)
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    WeDneS (Ercan ) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    Konsolmu yoksa pc mi oynuyorsunuz
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    H hakanhan68 3 sa. ( Mesaj Silindi ) veteriner69
    aynen çevremde sincler atari commodere ile başladık .ilk makinem amiga 500 oldu
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    WeDneS (Ercan ) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir zaman sonra herkes oyuna dönecek
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