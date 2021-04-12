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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Son oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan WWE'nin yeni oyunu duyuruldu: WWE 2K22

    Son birkaç yıldır eski popülerliği bulunmayan dövüş oyunu serisi WWE'nin yeni oyunu WWE 2K22 duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Nisan 2021, 13:00 (2 gün)
    1,6b
    2
    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Son oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan WWE'nin yeni oyunu duyuruldu: WWE 2K22

    Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı dövüş oyunu serisi WWE'nin yeni oyunu WWE 2K22, WrestleMania 37 etkinliği sırasında duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı"

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    En son 2K20 ile oyuncuların karşısına çıkan serinin son oyunu ne yazık ki yılın en kötüleri arasına ismini yazdırmıştı. Bunun üzerine de geliştiriciler 2021 yılını, yani 2K21'i iptal ettiğini açıklamıştı. WWE serisi ne yazık ki geçmişteki kadar popüler değil, son oyunun kötü çıkması da oyuncuları bir hayli üzmüştü. Umuyoruz ki bu sefer yaptıkları oyun ile oyuncuların gönlünü alabilirler.

    Yayınlanan duyuru videosuna baktığımızda ise WWE'nin en popüler dövüşçülerinden Rey Mysterio'yu görebiliyoruz. Yayınlanan videoda hem oyun içi görüntüler bulunuyor hem de sinematik sahneler. 

    Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi veya hangi platformlara çıkacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bu yılın son aylarında çıkması muhtemel diyebiliriz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/04/wwe-2k22-announced
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2k20 ortalamaların baya altında idi ama ben baya sevdim oynanışı olsun myplayer bölümü olsun güzel yapmışlar 2k22 merak ediyorum.

    2k20 aceleye geldiği için baya kötü yaptılar ama 2k22 en iyi 2kwwe oyunu olabilecek potansiyeli var.
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    arman09 (Erkin akkaş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun oynanıyo mu yahu xd
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2k15 ten sonra gerçekten çöp oldu. Bir kere şu wwe universede eskiden ne güzel tek tuşa basarak oynamayacağımız maçları geçebiliyorduk. Artık o kadar karmaşık hale getirdiler ki maçları oynayarak geçmek daha az zahmetli olacak neredeyse. Ayrıca eski road to wrestlemania modlarını herkes daha çok seviyorken inatla kendi oluşturduğumuz kıytırık karakterlerle abidik gubidik senaryo modları oynatıyorlar. Bu adamlar gerçekten oyunu geliştirmek yerine isminden ekmeğini yeme derdinde . Bir oyun hem mekanik hem grafik hem senaryo açısından nasıl 5 10 sene önceki versiyonunu aratır , akıl alır gibi değil. Zaten çıkardıkları wwe battlegrounds oyunu da bildiğiniz 2011 yılında çıkmış olan wwe all stars oyununun tamamen kopyası hiçbir farkı yok. Gidin den wwe smackdown vs raw 2011 oynayın daha çok zevk alırsınız, hem adam akıllı senaryosu var hem grafikleri idare eder düzeyde hem de oynanış açısından hiçbir fark olmamasının yanında, wwe svr 2011 de daha seri ve oturaklı bir oynanışının olduğunu söyleyebilirim.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tarz oyunlar neden her sene çıkar ki anlamıyorum zaten.
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