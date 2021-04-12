Son oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan WWE'nin yeni oyunu duyuruldu: WWE 2K22

Yayıncılığını 2K Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Visual Concepts'in yaptığı dövüş oyunu serisi WWE'nin yeni oyunu WWE 2K22, WrestleMania 37 etkinliği sırasında duyuruldu.

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En son 2K20 ile oyuncuların karşısına çıkan serinin son oyunu ne yazık ki yılın en kötüleri arasına ismini yazdırmıştı. Bunun üzerine de geliştiriciler 2021 yılını, yani 2K21'i iptal ettiğini açıklamıştı. WWE serisi ne yazık ki geçmişteki kadar popüler değil, son oyunun kötü çıkması da oyuncuları bir hayli üzmüştü. Umuyoruz ki bu sefer yaptıkları oyun ile oyuncuların gönlünü alabilirler.

Yayınlanan duyuru videosuna baktığımızda ise WWE'nin en popüler dövüşçülerinden Rey Mysterio'yu görebiliyoruz. Yayınlanan videoda hem oyun içi görüntüler bulunuyor hem de sinematik sahneler.

Ne yazık ki oyunun çıkış tarihi veya hangi platformlara çıkacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bu yılın son aylarında çıkması muhtemel diyebiliriz. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/04/wwe-2k22-announced

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