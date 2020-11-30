Sonic the Hedgehog 2'nin çekim ve vizyon tarihleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın en sevilen filmlerinden olan Sonic The Hedgehog'un devam filmi için çalışmalar hızla devam ediyor. İlk filmin gişedeki başarısının ardından onay alan devam filminin 15 Mart 2021'de çekimlerinin başlayacağı ve 2022 yılında da vizyona gireceği belirtildi. Yayın tarihi şu anda 8 Nisan 2022 olarak ayarlanmış durumda.

Yeni Sonic filminin konusu veya oyuncu kadrosu için henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Başrollerdeki Ben Schwartz ve James Marsden'ın geri dönmesi bekleniyor. İlk filmin belki de en sevilen tarafı olan Jim Carrey için ise henüz kesinleşen bir şey yok. Son olarak yönetmen Jeff Fowler ve senaristler Pat Casey-Josh Miller ikilisi de aynen geri dönecek.

14 Şubat'ta vizyona giren Sonic The Hedgehog filmi, Detective Pikachu'yu da geride bırakarak gişede en çok hasılat yapan video oyun uyarlaması olmuştu (Kuzey Amerika). Başrollerinde Jim Carrey (Dr. Robotnik), Ben Schwartz (Sonic) ve James Marsden'ın yer aldığı film, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Filmde özellikle de Jim Carrey'nin performansı büyük övgü aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.