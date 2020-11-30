Sonic the Hedgehog 2'nin çekim ve vizyon tarihleri ortaya çıktı

Bu yılın en sevilen filmlerinden olan Sonic The Hedgehog'un devam filmi için çalışmalar hızla devam ediyor. İlk filmin gişedeki başarısının ardından onay alan devam filminin 15 Mart 2021'de çekimlerinin başlayacağı ve 2022 yılında da vizyona gireceği belirtildi. Yayın tarihi şu anda 8 Nisan 2022 olarak ayarlanmış durumda.
Yeni Sonic filminin konusu veya oyuncu kadrosu için henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Başrollerdeki Ben Schwartz ve James Marsden'ın geri dönmesi bekleniyor. İlk filmin belki de en sevilen tarafı olan Jim Carrey için ise henüz kesinleşen bir şey yok. Son olarak yönetmen Jeff Fowler ve senaristler Pat Casey-Josh Miller ikilisi de aynen geri dönecek.
14 Şubat'ta vizyona giren Sonic The Hedgehog filmi, Detective Pikachu'yu da geride bırakarak gişede en çok hasılat yapan video oyun uyarlaması olmuştu (Kuzey Amerika). Başrollerinde Jim Carrey (Dr. Robotnik), Ben Schwartz (Sonic) ve James Marsden'ın yer aldığı film, genel anlamıyla sinemaseverlerin beğenisini kazanmayı başardı. Filmde özellikle de Jim Carrey'nin performansı büyük övgü aldı.
Kaynakça https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-29-heres-when-the-sonic-the-hedgehog-sequel-is-slated-to-release https://comicbook.com/gaming/news/sonic-the-hedgehog-2-movie-production-details/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En havalı şöför yada en "hava"sız?
xd
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
evde yalnızım
kredibankalar.com ziyaret edin.
Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.