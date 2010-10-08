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Sonim XP1300 Core: 800 saat bekleme süresi sunan, zor koşullara dayanıklı telefon

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,9b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Geliştirdiği birbirinden dayanıklı çözümleriyle gayet yakından tanıdığımız Sonim firması, IP-68 sertifikalı dünyanın ilk cep telefonu XP1300 Core'u anons etti.

-20 derece ile +55 derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca fonksiyonlarını sürdürebilen XP1300 Core, 500'ün üzerinde kimyasal maddeye, 1 tonluk basınç kuvvetine, herhangi bir açıdan 2 metre yükseklikten beton üzerine düşmeye, 1 metre derinliğindeki suya (30 dk kadar, tatlı ve tuzlu su), neme, toza ve beklenmedik darbelere karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. Ayrıca telefonun 2.0 inç boyutundaki ve 240x320 piksel çözünürlüğündeki ekranında çizilmeleri önlemek amacıyla Gorilla Glass kullanıldığını görüyoruz.

Bunların dışında XP1300 Core'un belleği microSD kartlarla arttırılabiliyor, Bluetooth 1.2 aracılığıyla kablosuz veri aktarımı yapılabiliyor. Kasım ayından itibaren 399$'dan satışa sunulması beklenen modelin 1750 mAh bataryasının 800 saate kadar bekleme, 18 saate kadar konuşma süresi iddiası taşıdığını belirtmekte fayda var.


http://www.sonimtech.com/products/xp1300core_techspecs.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akyurt 8 yıl
gerçekten güzel cihaz üretmişler. şimdiki pahalı cihazlarda bu kadar dayanıklı olsa ne güzel olur. darbeye karşı dayanıksız cihazlara tonlarca para harcıyoruz.
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acbold 9 yıl
konuşma süresi güzelmiş.ay da bir şarj eder bunu alan :D hele birde az konuşuyorsa.yıl başından yıl başına xD
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Batuist 9 yıl
hepsi güzelde 1 tonluk basınca dayanıklı olması ayrı bir hoşuma gitti. nedense bende bilmiyorum.. sinirlendimi avucunda istediğin kadar sık :))
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Chidori 9 yıl
Sinirini telefondan çıkaranlar için ideal.
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mahho88 9 yıl
kurşun geçirmezlik özelliği de var mı?
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séquestre 9 yıl
Sıkı telefon yapmışlar, bir arada Sony Ericsson 'un bu tarz bir telefonu vardı suya,toza dayanıklı vs tanıtıyorlardı ama tam anlamıyla ZIRHLI olmuş :)
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gun 9 yıl
Sağlam telefon diye buna denir. Bu tür telefonları görünce hep aklıma açık deniz petrol platformlarındaki mühendisler filan geliyor nedendir bilmem.
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Luc4sHood 9 yıl
Tank gibi telefon :D
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suhaksk 9 yıl
Şantiye ve inşaatlarda çalısanlar için ideal bir telefon gibi gozukuyor :D
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Cep Telefonları, bluetooth ve
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