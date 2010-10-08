Sonim XP1300 Core: 800 saat bekleme süresi sunan, zor koşullara dayanıklı telefon

Geliştirdiği birbirinden dayanıklı çözümleriyle gayet yakından tanıdığımız Sonim firması, IP-68 sertifikalı dünyanın ilk cep telefonu XP1300 Core'u anons etti.

-20 derece ile +55 derece arasındaki ortamlarda sorunsuzca fonksiyonlarını sürdürebilen XP1300 Core, 500'ün üzerinde kimyasal maddeye, 1 tonluk basınç kuvvetine, herhangi bir açıdan 2 metre yükseklikten beton üzerine düşmeye, 1 metre derinliğindeki suya (30 dk kadar, tatlı ve tuzlu su), neme, toza ve beklenmedik darbelere karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. Ayrıca telefonun 2.0 inç boyutundaki ve 240x320 piksel çözünürlüğündeki ekranında çizilmeleri önlemek amacıyla Gorilla Glass kullanıldığını görüyoruz.

Bunların dışında XP1300 Core'un belleği microSD kartlarla arttırılabiliyor, Bluetooth 1.2 aracılığıyla kablosuz veri aktarımı yapılabiliyor. Kasım ayından itibaren 399$'dan satışa sunulması beklenen modelin 1750 mAh bataryasının 800 saate kadar bekleme, 18 saate kadar konuşma süresi iddiası taşıdığını belirtmekte fayda var.

http://www.sonimtech.com/products/xp1300core_techspecs.php