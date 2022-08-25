Sonos, sesi her yöne yayabilen hoparlör geliştiriyor

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Üst seviye başarılı ürünleriyle tanınan Sonos, geliştirmekte olduğu yeni ürünüyle iddialı görünüyor. Optimo 2 kod adına sahip olduğu belirtilen yeni üst düzey hoparlör, firmanın mevcut amiral gemisi modeli Sonos Five kadar büyük olacak.

Aktarılanlara göre Optimo 2, mevcut Sonos Five’a göre iki kat daha fazla RAM ve sekiz kat daha fazla depolama alanına sahip olacak. Sonos’un Optimo 2’de sunacağı güçlü donanımı uzunca bir süre yazılım güncellemeleriyle destekleyebileceği de belirtiliyor. Hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantı seçeneklerine sahip olması beklenen model, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

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Sonos Optimo 2 sesi her yöne iletecek

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Optimo 2’nin farklı çift açılı tasarımı her yönü görebilen bir dizi sürücüye bünyesinde ev sahipliği yapacak. Bu sayede hoparlörün her yöne ses iletmesi mümkün hale gelecek. Ayrıca ses kontrolü gibi güncel yeteneklerin yanı sıra USB-C hat giriş desteğinin de cihaz üzerinde yer alması beklenmekte.

Sonos Five modelindeki 3,5mm jak girişinin korunup korunmayacağı belirsizken firmanın Optimo adı altında esasında üç hoparlör duyuracağı aktarılıyor. Sonos, Optimo 1 ve Optimo 1 SL modelleri amiral gemisinden daha küçük hoparlörler olacak. Ek olarak Optimo 1 SL dahili mikrofonlarla gelmeyecek ve dolayısıyla ses kontrolü gibi özeliklere sahip olmayacak. Sonos şimdilik bu ürünleri doğrulamış değil ve ürünlerin de piyasaya ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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