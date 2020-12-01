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    ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera

    ZTE beklenildiği gibi Blade 20 Pro 5G olarak adlandırdığı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Son derece ince gövdeye sahip olan cihaz 5G desteği, AMOLED ekran ve 64 megapiksel kamerayla geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera
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    ZTE ana vatanı Çin'de, Blade 20 Pro 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz her iki tarafı camla kaplı 7.9 mm kalınlığında gövde ile geliyor. Ağırlığı ise sadece 168 gram.

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    Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. Parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü. Şirketin verdiği bilgiye göre panel cihazın ön yüzünün %92'sini kaplıyor.

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    ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera
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    5G bağlantısını destekliyor

    ZTE Blade 20 Pro 5G gücünü 5G modem içeren Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Hafızası microSD kart ile genişletilebiliyor.

    ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera

    Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryasından alıyor. Bununla birlikte Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj desteği olduğunu da belirtelim.

    Sıvı soğutma sistemiyle geliyor

    ZTE Blade 20 Pro 5G'nin arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 20 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

    ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera
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    Akıllı telefon sıvı soğutma sistemiyle donatılmış durumda. Kutudan ise Android 10 tabanlı MiFavor 10 arayüzü ile çıkıyor. ZTE yeni akıllı telefonun fiyat etiketini ve satışa sunulacağı tarihi açıklamadı.



    https://www.ztedevices.com/cn/product/%E4%B8%AD%E5%85%B4blade-20-pro/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin malı değil mi bu ya, güvenemedim bak şimdi

    İnceliği ve lensleri dışında aklımı çelen pek de bir özelliği yok
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu marka hala var mı ya.dünyada zaten sıfır da çin'de bile yüzüne bakan kalmamıştır
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ZTE eskiden daha şık telefonlar yapıyordu. Efsane Nubia serilerinden bladeye geçti ve sıradanlaşmaya başladı.
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 3 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu edge ekran saçmalığı ne zaman bitecek acaba?
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