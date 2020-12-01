ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera

ZTE ana vatanı Çin'de, Blade 20 Pro 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz her iki tarafı camla kaplı 7.9 mm kalınlığında gövde ile geliyor. Ağırlığı ise sadece 168 gram.
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Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. Parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü. Şirketin verdiği bilgiye göre panel cihazın ön yüzünün %92'sini kaplıyor.İlginizi Çekebilir Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı
5G bağlantısını destekliyor
ZTE Blade 20 Pro 5G gücünü 5G modem içeren Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Hafızası microSD kart ile genişletilebiliyor.
Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryasından alıyor. Bununla birlikte Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj desteği olduğunu da belirtelim.
Sıvı soğutma sistemiyle geliyor
ZTE Blade 20 Pro 5G'nin arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 20 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.
Akıllı telefon sıvı soğutma sistemiyle donatılmış durumda. Kutudan ise Android 10 tabanlı MiFavor 10 arayüzü ile çıkıyor. ZTE yeni akıllı telefonun fiyat etiketini ve satışa sunulacağı tarihi açıklamadı.
https://www.ztedevices.com/cn/product/%E4%B8%AD%E5%85%B4blade-20-pro/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İnceliği ve lensleri dışında aklımı çelen pek de bir özelliği yok