ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera

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ZTE ana vatanı Çin'de, Blade 20 Pro 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz her iki tarafı camla kaplı 7.9 mm kalınlığında gövde ile geliyor. Ağırlığı ise sadece 168 gram.

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Akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. Parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü. Şirketin verdiği bilgiye göre panel cihazın ön yüzünün %92'sini kaplıyor.

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5G bağlantısını destekliyor

ZTE Blade 20 Pro 5G gücünü 5G modem içeren Snapdragon 765G yonga setinden alıyor. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Hafızası microSD kart ile genişletilebiliyor.

Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 4.000 mAh kapasiteli bataryasından alıyor. Bununla birlikte Qualcomm Quick Charge 4+ hızlı şarj desteği olduğunu da belirtelim.

Sıvı soğutma sistemiyle geliyor

ZTE Blade 20 Pro 5G'nin arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 20 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

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Akıllı telefon sıvı soğutma sistemiyle donatılmış durumda. Kutudan ise Android 10 tabanlı MiFavor 10 arayüzü ile çıkıyor. ZTE yeni akıllı telefonun fiyat etiketini ve satışa sunulacağı tarihi açıklamadı.

https://www.ztedevices.com/cn/product/%E4%B8%AD%E5%85%B4blade-20-pro/

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