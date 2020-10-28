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    Sony açıkladı: PS5'e inanılmaz ilgi var, rakamlar PS4'ü katladı

    Sony'nin yaptığı açıklamaya göre PS5 ön sipariş rakamları sadece 12 saatte PS4'ün üç aylık satışına ulaşmış. Konsol için bir süre stok sıkıntısı yaşanabileceği söyleniyor.
    31 dk. (Son Güncelleme: 25 dk.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony açıkladı: PS5'e inanılmaz ilgi var, rakamlar PS4'ü katladı
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 beklentilerin de üzerinde inanılmaz bir ilgi görüyor. SIE başkanı Jim Ryan'ın ifadelerine göre PS5 ön siparişleri sadece 12 saatte PS4'ün üç ayda aldığı ön sipariş rakamını geride bırakmayı başarmış. Ryan, çıkış sürecinde stok sıkıntısının yaşanabileceğini belirtti.

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    Reuters'a konuşan Jim Ryan,"Ön sipariş rakamlarından da anlaşıldığı gibi talep şu ana kadar çok ama çok dikkate değer seviyedeydi. Çıkış gününde PS5 satın almak isteyen herkes için yeterli stok olmayabilir." ifadelerini kullandı. 

    Jim Ryan'ın belirttiği rakamlar ABD için geçerli. Dünyanın geri kalanında ön siparişler nasıl seyrediyor şu an için kesin bilgi yok. Ancak Avrupa ve Japonya, Kore, Singapur gibi gelişmiş bölgelerde de benzer rakamların elde edildiğini tahmin edebiliriz. Türkiye'de ise muhtemelen fiyatlar nedeniyle dünyayla ters bir durum var.

    Sony, PlayStation 5'in PlayStation 4'ten daha güçlü bir açılış yapacağını zaten tahmin ediyordu. Özellikle de pandemi sürecinde talepte ciddi artış görülmüş. Bu yüksek talebin ardından konsol üretimi %80'e varan oranda artırılmıştı ancak yine de çıkış sürecinde stok sıkıntıları yaşanacak gibi görünüyor. Sony ise Aralık ayı gibi stok problemlerinin çözüleceğini tahmin ediyor. 

    Jim Ryan, bu ayın başında yaptığı bir açıklamada PlayStation 5'in Nisan 2021 itibarıyla 7 milyon satış rakamına ulaşacağını tahmin etmişti.  



    https://www.reuters.com/article/us-sony-playstation-5/sony-seeing-very-considerable-ps5-demand-ahead-of-launch-idUSKBN27C2P5?il=0&source=news_body_link Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
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    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    WienerWald (Arda ) 7 dk.
    Hile yazılımsal olarak konsola karışmadığı sürece konsol bitmez .
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sipihrz 5 dk. WienerWald
    Hileden öte konsolda rekabetçi oyunları fare ve klavye ile oynayanlar var. Bunların da hileden farkı yok.
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    canguler917 (can guler) 23 dk.
    demek ki neymiş ? öyle rtx 3000 serisi gibi kartlarla falan konsolun önünü kesemezlermiş. ya nvidia fena yanıldı, ya da 3000 serisi kartları konsolların çıkışının yakın olmasına bağlayanlar
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    th9 3 dk. canguler917
    pc ile konsolu karşılaştırmak bana çok saçma geliyor ama her sene aynı konu açılıyor
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