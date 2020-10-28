Sony açıkladı: PS5'e inanılmaz ilgi var, rakamlar PS4'ü katladı

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 beklentilerin de üzerinde inanılmaz bir ilgi görüyor. SIE başkanı Jim Ryan'ın ifadelerine göre PS5 ön siparişleri sadece 12 saatte PS4'ün üç ayda aldığı ön sipariş rakamını geride bırakmayı başarmış. Ryan, çıkış sürecinde stok sıkıntısının yaşanabileceğini belirtti.

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Reuters'a konuşan Jim Ryan,"Ön sipariş rakamlarından da anlaşıldığı gibi talep şu ana kadar çok ama çok dikkate değer seviyedeydi. Çıkış gününde PS5 satın almak isteyen herkes için yeterli stok olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Jim Ryan'ın belirttiği rakamlar ABD için geçerli. Dünyanın geri kalanında ön siparişler nasıl seyrediyor şu an için kesin bilgi yok. Ancak Avrupa ve Japonya, Kore, Singapur gibi gelişmiş bölgelerde de benzer rakamların elde edildiğini tahmin edebiliriz. Türkiye'de ise muhtemelen fiyatlar nedeniyle dünyayla ters bir durum var.

Sony, PlayStation 5'in PlayStation 4'ten daha güçlü bir açılış yapacağını zaten tahmin ediyordu. Özellikle de pandemi sürecinde talepte ciddi artış görülmüş. Bu yüksek talebin ardından konsol üretimi %80'e varan oranda artırılmıştı ancak yine de çıkış sürecinde stok sıkıntıları yaşanacak gibi görünüyor. Sony ise Aralık ayı gibi stok problemlerinin çözüleceğini tahmin ediyor.

Jim Ryan, bu ayın başında yaptığı bir açıklamada PlayStation 5'in Nisan 2021 itibarıyla 7 milyon satış rakamına ulaşacağını tahmin etmişti.

https://www.reuters.com/article/us-sony-playstation-5/sony-seeing-very-considerable-ps5-demand-ahead-of-launch-idUSKBN27C2P5?il=0&source=news_body_link

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