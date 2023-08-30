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    Sony, kompakt ve yapay zeka destekli yeni kameralarını tanıttı

    Sony, iki yeni kompakt Alpha fotoğraf makinesini piyasaya sürdü: 61MP yüksek çözünürlüklü sensörlü Sony Alpha 7CR ve fotoğraf ve video performansıyla etkileyici Sony Alpha 7C II.
    Sony A7C II ve A7CR aynasız fotoğraf makinesi Tam Boyutta Gör
    Sony, 29 Ağustos’ta yeni aynasız fotoğraf makineleri Alpha 7C II ve Alpha 7C R’yi duyurdu. Yeni modeller, ultra kompakt, tam kare fotoğraf makinesi Sony A7C’nin çıkışından yaklaşık dokuz yıl sonra geliyor.

    Sony Alpha 7C II özellikleri

    Sony Alpha 7C II fotoğraf makinesi özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony Alpha 7C II, 33MP Exmor R CMOS sensörüyle geliyor. Görüntü kalitesini iyileştiren BIONZ XR işleme ve gelişmiş nesne tanıma için özel yapay zeka işlemcisine sahip. 60p/50p 4K video kaydı, 5 eksen optik görüntü sabitleme sunuyor. Fotoğraf makinesi, ayrıca 120fps ekranlı yüksek çözünürlüklü XGA AOLED elektronik vizör sağlıyor. Yapay zeka tabanlı otomatik çerçeveleme, kareyi otomatik olarak nesneye dikkat çekecek şekilde ayarlamaya olanak tanıyor. Toza ve neme dayanıklı yapıda olan makine, Sony’nin Creators uygulaması üzerinden kolayca telefona bağlanabiliyor.

    Sony Alpha 7C II fiyatı

    Sony Alpha 7C II fiyatı; 2.200 dolar. Fotoğraf makinesi, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

    Sony Alpha 7CR özellikleri

    Sony Alpha 7CR fotoğraf makinesi özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sony Alpha 7CR, 61MP Exmor R görüntü sensörüne ve BIONZ XR işleme özelliğine sahip kompakt, hafif bir fotoğraf makinesi. 5 eksen optik görüntü  sabitleme ve 70-E yuvalı lenslerle uyumluluk sağlıyor. Fotoğraf makinesi, 120fps XGA OLED elektronik vizöre sahip. Bu model de yapay zeka tabanlı otomatik çerçeveleme mevcut. Etkileyici odak derinliği olan fotoğraflar elde etmek için Odak basamaklama, video çekiminde görüntü yardımı sağlayan Odak haritası ve yapay ışıktan kaynaklanan baskılama olan kırpışmayı azaltma özellikleriyle geliyor.

    Sony Alpha 7CR fiyatı

    Sony Alpha 7CR, diğer model gibi siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Alpha 7CR fiyatı; 3.000 dolar.

    Sony Alpha 7CR ve 7C II ne zaman çıkacak?

    Sony Alpha 7C II, Eylül ayında satışa çıkacak. Sony Alpha 7CR de Ekim’de satışa sunulacak.

    Kaynakça https://electronics.sony.com/imaging/interchangeable-lens-cameras/all-interchangeable-lens-cameras/p/ilce7cr-b https://electronics.sony.com/imaging/interchangeable-lens-cameras/full-frame/p/ilce7cm2-b
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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