Sony, kompakt ve yapay zeka destekli yeni kameralarını tanıttı

Sony Alpha 7C II özellikleri
Sony Alpha 7C II fiyatı
Sony Alpha 7C II fiyatı; 2.200 dolar. Fotoğraf makinesi, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.
Sony Alpha 7CR özellikleri
Sony Alpha 7CR fiyatı
Sony Alpha 7CR, diğer model gibi siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Alpha 7CR fiyatı; 3.000 dolar.
Sony Alpha 7CR ve 7C II ne zaman çıkacak?
Sony Alpha 7C II, Eylül ayında satışa çıkacak. Sony Alpha 7CR de Ekim’de satışa sunulacak.
Kaynakça
https://electronics.sony.com/imaging/interchangeable-lens-cameras/all-interchangeable-lens-cameras/p/ilce7cr-b
https://electronics.sony.com/imaging/interchangeable-lens-cameras/full-frame/p/ilce7cm2-b
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.