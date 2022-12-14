Tam Boyutta Gör Şu anda birçok akıllı telefon üreticisi, Google'ın en yeni Android 13 sürümünü kendi cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimler arasından Xperia telefonlar ile pazarda varlık gösteren Sony, Xperia 1 III, Xperia 5 III ve Xperia Pro-I için kararlı Android 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Bilindiği üzere Xperia 1 III ve Xperia 5 III, geçtiğimiz Nisan ayında Android 11 ile duyuruldu ve bu yılın başlarında Android 12 güncellemesi aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xperia Pro-I ise Android 11 ile birlikte gelmişti. Bu modeller için sırasıyla 61.2.A.0.382, 61.2.A.0.381 ve 61.2.F.0.147 yapı numarasıyla gelen yeni güncelleme, Xperia 5 IV için Aralık 2022, diğer modeller için Kasım 2022 güvenlik düzeltme ekini beraberinde getiriyor.

Xperia cihazlar için Google’ın yeni Android 13 sürümü devasa yenilikler sunmuyor ancak işlevsellik özellikleri ile öne çıkıyor diyebiliriz. Yeni sürüm ile kullanıcılar, duvar kağıdı temalı uygulama simgeleri, yenilenmiş fotoğraf seçici, uzamsal ses desteği ve yeni gizlilik özelliklerinin yanı sıra, her uygulama için ayrı dil ayarı ve yeni arayüz geliştirmelerine kavuşacak.

Tim Cook ilk kez açıkladı: iPhone kameralarını kim üretiyor? 1 gün önce eklendi

Sony, hangi ülkelerin Android 13 güncellemesini aldığını açıklamadı. Bildirilenlere göre ilk etapta Güney Asya ülkelerinde erişime açılan yeni güncellemenin, iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Sony, Android 13 desteği alacak yeni telefonları açıkladı