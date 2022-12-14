Sony, Android 13 desteği alacak yeni telefonları açıkladı

Bilindiği üzere Xperia 1 III ve Xperia 5 III, geçtiğimiz Nisan ayında Android 11 ile duyuruldu ve bu yılın başlarında Android 12 güncellemesi aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xperia Pro-I ise Android 11 ile birlikte gelmişti. Bu modeller için sırasıyla 61.2.A.0.382, 61.2.A.0.381 ve 61.2.F.0.147 yapı numarasıyla gelen yeni güncelleme, Xperia 5 IV için Aralık 2022, diğer modeller için Kasım 2022 güvenlik düzeltme ekini beraberinde getiriyor.
Xperia cihazlar için Google’ın yeni Android 13 sürümü devasa yenilikler sunmuyor ancak işlevsellik özellikleri ile öne çıkıyor diyebiliriz. Yeni sürüm ile kullanıcılar, duvar kağıdı temalı uygulama simgeleri, yenilenmiş fotoğraf seçici, uzamsal ses desteği ve yeni gizlilik özelliklerinin yanı sıra, her uygulama için ayrı dil ayarı ve yeni arayüz geliştirmelerine kavuşacak.
Sony, hangi ülkelerin Android 13 güncellemesini aldığını açıklamadı. Bildirilenlere göre ilk etapta Güney Asya ülkelerinde erişime açılan yeni güncellemenin, iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...