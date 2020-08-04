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    Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir

    Sony'nin ikinci büyük PS5 etkinliği bu ay düzenlenecek. Etkinlikte yeni oyunların duyurulması ve konsol fiyatının açıklanması bekleniyor.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir
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    Sony yeni nesil konsolu PlayStation 5 için hazırlıklara son sürat devam ediyor. Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Sony'nin bu ay ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenleme planı var. Etkinliğin tarihi henüz belli değil ancak ayın sonlarına doğru olması bekleniyor.

    Ağustos etkinliğinin içeriği konusunda elbette şu anda pek bir bilgimiz yok. Haziran ayında olduğu gibi yine yeni oyunların duyurulacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca konsol fiyatı konusunda da nihayet resmi bir açıklama gelebilir. 

    Sony yeni nesilde biri blu-ray diskli, diğer ise disksiz dijital sürüm olacak şekilde iki farklı konsolla karşımıza çıkıyor. Diskli versiyon için 449-499 dolar, dijital versiyon içinse 399-449 dolar arasında bir fiyat beklentisi var. İki konsol arasında önemli bir fiyat farkı (100 dolar gibi) olması durumunda dijital versiyonun ciddi bir popülariteye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

    PlayStation 5'in Kasım-Aralık ayı gibi piyasaya sürüleceği duyurulmuştu. Konsolun sadece ilk üç ayı içerisinde 6 milyondan fazla satması bekleniyor. Sony, PS5'e olan talebin pandemi sürecinde müthiş artış göstermesi nedeniyle üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkarmıştı.



    https://www.vg247.com/2020/08/04/ps5-news-in-august-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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