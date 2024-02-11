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    Anlık Bildirim

    Helldivers 2’nin satışları bir milyonu aştı

    2015’te satışa çıkan Helldivers’ın devam oyunu kısa sürede yüksek satış sayılarına ulaştı. Arrowhead Game Studios’un CEO’su yapımın satış sayısı hakkında konuştu.
    Helldivers II Tam Boyutta Gör
    Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından dağıtılan Helldivers 2, çıkışından yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üçüncü şahıs nişancı tarzındaki çevrimiçi yapım, 8 yıllık geliştirilme sürecinin ardından 8 Şubat 2024’te yayınlanmıştı. Görünüşe göre Arrowhead’in 8 yıllık emeği, oyunu oldukça başarılı bir yapım haline getirecek.

    Helldivers 2’nin satışları beklenenden yüksek

    Helldivers 2, Sony’nin çevrimiçi oyunlara yaptığı agresif yatırımların karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli hizmet olarak sunulan oyunlar, son yıllarda ciddi eleştirilere maruz kalsa da Helldivers 2, bu pazarda kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2016 yılından beri geliştirilen yapım, ilk oyunun aksine üçüncü şahıs nişancı oynayışı sunuyor ve daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Görünüşe göre Arrowhead’in uzun süren çalışması ve Sony’nin yüksek yatırımları, oyunu başarılı bir yapım haline getirmiş.

    Helldivers 2 yüksek satış sayılarına ulaşmayı başardı Tam Boyutta Gör
    Arrowhead Game Studios’un CEO’su Johan Pilestedt, yapımın satışlarının bir milyonu geçtiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda popülerleşen Palworld ise yaklaşık 12 milyon satış gerçekleştirdi. Satış raporlarının yanı sıra Helldivers 2, Steam’de yüksek aktif oyuncu sayıları ile de dikkat çekiyor. Yapım, çıkışının ilk haftasında maksimum aktif oyuncu sayısı tarafında God of War’u geçmeyi başardı. Sony’nin servis halinde sunulan oyunlar projesi ciddi problemlere takılsa da Helldivers 2, bu sektörün tutkuyla ve dikkatle geliştirilmiş yapımlara ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Helldivers 2, Playstation 5 ve PC platformları için satışa sunulmuş durumda.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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