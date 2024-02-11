Helldivers 2’nin satışları bir milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından dağıtılan Helldivers 2, çıkışından yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üçüncü şahıs nişancı tarzındaki çevrimiçi yapım, 8 yıllık geliştirilme sürecinin ardından 8 Şubat 2024’te yayınlanmıştı. Görünüşe göre Arrowhead’in 8 yıllık emeği, oyunu oldukça başarılı bir yapım haline getirecek.

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Helldivers 2’nin satışları beklenenden yüksek

Helldivers 2, Sony’nin çevrimiçi oyunlara yaptığı agresif yatırımların karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli hizmet olarak sunulan oyunlar, son yıllarda ciddi eleştirilere maruz kalsa da Helldivers 2, bu pazarda kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2016 yılından beri geliştirilen yapım, ilk oyunun aksine üçüncü şahıs nişancı oynayışı sunuyor ve daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Görünüşe göre Arrowhead’in uzun süren çalışması ve Sony’nin yüksek yatırımları, oyunu başarılı bir yapım haline getirmiş.

Tam Boyutta Gör Arrowhead Game Studios’un CEO’su Johan Pilestedt, yapımın satışlarının bir milyonu geçtiğini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda popülerleşen Palworld ise yaklaşık 12 milyon satış gerçekleştirdi. Satış raporlarının yanı sıra Helldivers 2, Steam’de yüksek aktif oyuncu sayıları ile de dikkat çekiyor. Yapım, çıkışının ilk haftasında maksimum aktif oyuncu sayısı tarafında God of War’u geçmeyi başardı. Sony’nin servis halinde sunulan oyunlar projesi ciddi problemlere takılsa da Helldivers 2, bu sektörün tutkuyla ve dikkatle geliştirilmiş yapımlara ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Helldivers 2, Playstation 5 ve PC platformları için satışa sunulmuş durumda.

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Helldivers 2 yüksek satış sayılarına ulaşmayı başardı