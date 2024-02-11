Helldivers 2’nin satışları bir milyonu aştı

Helldivers 2, Sony’nin çevrimiçi oyunlara yaptığı agresif yatırımların karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli hizmet olarak sunulan oyunlar, son yıllarda ciddi eleştirilere maruz kalsa da Helldivers 2, bu pazarda kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2016 yılından beri geliştirilen yapım, ilk oyunun aksine üçüncü şahıs nişancı oynayışı sunuyor ve daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Görünüşe göre Arrowhead’in uzun süren çalışması ve Sony’nin yüksek yatırımları, oyunu başarılı bir yapım haline getirmiş.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.