Sony'den bir modele daha Android 14 sürprizi: Xperia 5 V için hazır

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Şubat 2023 tarihinde tanıtılan Android 14, markaların çalışmaları sonucunda daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Bunlar arasından Sony ise, odağını amiral gemisi ve orta segment telefonlara çevirdi. Son olarak yeni güncelleme, Xperia 5 V için hazır.

Xperia 5 V için Android 14 hazır

Hatırlayacak olursak Xperia 5 V, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu ekrana ise, 48MP+12MP ikili kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor. Ek olarak kutusundan 5.000mAh pil paketi ile çıkan Xperia 5 V, Android 13 ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 sürümüne kavuşuyor.

Tam Boyutta Gör Xperia 10 V için Android 14 güncellemesinin sürüm numarası veya boyutları paylaşılmadı. Ancak Sony'nin duyurusuna göre kademeli olarak kullanıma sunulabilir.

Aralık ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste 4 gün önce eklendi

Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak, iyileştirilmiş gizlilik kontrolleri, gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve performans optimizasyonları dahil olmak üzere Android 14'te sunulan tüm standart özellikleri içeriyor. Ayrıca Xperia 5 V kullanıcıları artık LED flaşı bildirim ışığı olarak kullanabilecekler.

Xperia 5 V, Cihazımı Bul uygulamasıyla da sorunsuz bir entegresyona kavuşacak. Böylece kullanıcıların telefonu uzaktan bulmasına, kilitlemesine veya silmesine olanak tanıyor. Benzer şekilde, Windows PC'niz ile Xperia 5 V arasında dosya paylaşımı, genişletilmiş Yakın Paylaşım işleviyle artık daha kolay. Ayrıca kullanıcılar, favori uygulamalarına ve özelliklerine hızlı erişim sağlayarak kilit ekranlarını da kişiselleştirebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.