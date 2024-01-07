Sony'den bir modele daha Android 14 sürprizi: Xperia 5 V için hazır

Xperia 5 V için Android 14 hazır
Hatırlayacak olursak Xperia 5 V, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu ekrana ise, 48MP+12MP ikili kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor. Ek olarak kutusundan 5.000mAh pil paketi ile çıkan Xperia 5 V, Android 13 ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 sürümüne kavuşuyor.
Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak, iyileştirilmiş gizlilik kontrolleri, gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve performans optimizasyonları dahil olmak üzere Android 14'te sunulan tüm standart özellikleri içeriyor. Ayrıca Xperia 5 V kullanıcıları artık LED flaşı bildirim ışığı olarak kullanabilecekler.
Xperia 5 V, Cihazımı Bul uygulamasıyla da sorunsuz bir entegresyona kavuşacak. Böylece kullanıcıların telefonu uzaktan bulmasına, kilitlemesine veya silmesine olanak tanıyor. Benzer şekilde, Windows PC'niz ile Xperia 5 V arasında dosya paylaşımı, genişletilmiş Yakın Paylaşım işleviyle artık daha kolay. Ayrıca kullanıcılar, favori uygulamalarına ve özelliklerine hızlı erişim sağlayarak kilit ekranlarını da kişiselleştirebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.