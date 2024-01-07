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    Anlık Bildirim

    Sony'den bir modele daha Android 14 sürprizi: Xperia 5 V için hazır

    Sony, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen Xperia 5 V için Android 14 çalışmalarını tamamladı. Yeni sürüm çok yakında küresel pazardaki kullanıcılara sunulacak.
    Sony'den bir modele daha Android 14 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Şubat 2023 tarihinde tanıtılan Android 14, markaların çalışmaları sonucunda daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Bunlar arasından Sony ise, odağını amiral gemisi ve orta segment telefonlara çevirdi. Son olarak yeni güncelleme, Xperia 5 V için hazır.

    Xperia 5 V için Android 14 hazır

    Hatırlayacak olursak Xperia 5 V, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunan 6.1 inç OLED ekranla tanıtıldı. Bu ekrana ise, 48MP+12MP ikili kamera sistemi ve Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor. Ek olarak kutusundan 5.000mAh pil paketi ile çıkan Xperia 5 V, Android 13 ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 sürümüne kavuşuyor.

    Sony'den bir modele daha Android 14 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Xperia 10 V için Android 14 güncellemesinin sürüm numarası veya boyutları paylaşılmadı. Ancak Sony'nin duyurusuna göre kademeli olarak kullanıma sunulabilir.

    Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak, iyileştirilmiş gizlilik kontrolleri, gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve performans optimizasyonları dahil olmak üzere Android 14'te sunulan tüm standart özellikleri içeriyor. Ayrıca Xperia 5 V kullanıcıları artık LED flaşı bildirim ışığı olarak kullanabilecekler.

    Xperia 5 V, Cihazımı Bul uygulamasıyla da sorunsuz bir entegresyona kavuşacak. Böylece kullanıcıların telefonu uzaktan bulmasına, kilitlemesine veya silmesine olanak tanıyor. Benzer şekilde, Windows PC'niz ile Xperia 5 V arasında dosya paylaşımı, genişletilmiş Yakın Paylaşım işleviyle artık daha kolay. Ayrıca kullanıcılar, favori uygulamalarına ve özelliklerine hızlı erişim sağlayarak kilit ekranlarını da kişiselleştirebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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