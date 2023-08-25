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    Anlık Bildirim

    Sony, Xperia etkinlik tarihini duyurdu: Xperia 5 V geliyor

    Sony, 2024'e girmeden bir amiral gemisi telefon daha tanıtacak. Sony Xperia 5 V özellikleri YouTube üzerinden yayınlanacak canlı etkinlikte gösterilecek.        
    Sony Xperia 5 V ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni Xperia akıllı telefonun lansman tarihini duyurdu. Xperia 5 serisi, genelde yılın ikinci yarısında piyasaya sürüldüğünden tanıtılacak telefon yüksek ihtimal Xperia 5 V olacak.

    Xperia 5 V, 1 Eylül'de tanıtılacak

    Sony, etkinliği 1 Eylül’de düzenleyecek. IFA 2023’ün ilk gününde, TSİ 10.00’da başlayacak etkinlikte Xperia 5 V, canlı olarak tanıtılacak. 2023 yılı için, Xperia 5 V, Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia 1 V’den sonra Sony’nin ikinci amiral gemisi telefonu olacak. Xperia 1’in bazı üst seviye özelliklerine sahip, daha kompakt ve biraz daha uygun fiyatlı bir model geliyor diyebiliriz.

    Xperia 5 V bilinen özellikleri

    Xperia 5 V, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak. Telefonun çift kamera kurulumu (telefoto lens olmayacak) ile gelmesi bekleniyor. 16GB’a kadar RAM, 33w hızlı şarj da onaylanan özellikler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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