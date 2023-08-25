Sony, Xperia etkinlik tarihini duyurdu: Xperia 5 V geliyor

Xperia 5 V, 1 Eylül'de tanıtılacak
Sony, etkinliği 1 Eylül’de düzenleyecek. IFA 2023’ün ilk gününde, TSİ 10.00’da başlayacak etkinlikte Xperia 5 V, canlı olarak tanıtılacak. 2023 yılı için, Xperia 5 V, Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia 1 V’den sonra Sony’nin ikinci amiral gemisi telefonu olacak. Xperia 1’in bazı üst seviye özelliklerine sahip, daha kompakt ve biraz daha uygun fiyatlı bir model geliyor diyebiliriz.
Xperia 5 V bilinen özellikleri
Xperia 5 V, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini taşıyacak. Telefonun çift kamera kurulumu (telefoto lens olmayacak) ile gelmesi bekleniyor. 16GB’a kadar RAM, 33w hızlı şarj da onaylanan özellikler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.