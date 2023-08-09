Sony’nin bulut akış hizmeti kullanıma açıldı: 4K çözünürlükte PS5 oyunları oynayabileceksiniz

Playstation Plus servisi genişliyor
Xbox’ın Game Pass Ultimate servisi ile rekabet etmek isteyen Sony, geçtiğimiz yıllarda Playstation Plus sistemi için özel bir kütüphane oluşturmuştu. Birçok Playstation Studios ve üçüncü parti geliştirici yapımlarını barındıran servis, şimdi de Cloud Streaming özelliğine kavuşuyor. PS5 oyunlarını bulut üzerinden oynamanıza izin veren servis geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu.
Playstation 5’in beta işletim sistemini kullanan üyeler için beta sürümü yayınlanan servis, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2, Returnal ve Demon’s Souls gibi yapımların bulut üzerinden oynanmasına izin veriyor. Playstation Plus kataloğundaki birçok oyunu destekleyen servisin kullanıcıların sahip olduğu bazı oyunları da destekleyeceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklara göre hem PS4 hem de PS5 için yayınlanana yapımlar, servis üzerinden erişildiğinde PS4 versiyonunu çalıştırıyor.
Xbox Cloud Gaming 4K çözünürlüğü desteklemiyor
Playstation Plus’ın bulut hizmeti sunması bir süredir beklense de Sony, bu servisi 4K çözünürlükte sunarak oyuncuları oldukça sevindirmiş durumda. Microsoft tarafından birkaç yıldır desteklenen Xbox Cloud Gaming ise hala 1080p çözünürlükte akış destekliyor. Ancak iddialara göre Microsoft, Activision anlaşmasının onaylanmasının ardından xCloud sistemi için birçok yenilik sunacak. Henüz sadece bazı PS+ üyelerine sunulan akış hizmetinin ilerde daha geniş bir kitleye sunulması bekleniyor. Servisin hangi ülkelerde faaliyete geçeceği ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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