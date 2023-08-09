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    Sony’nin bulut akış hizmeti kullanıma açıldı: 4K çözünürlükte PS5 oyunları oynayabileceksiniz

    Game Pass Ultimate ile mücadele etmek için PS+ servisini güçlendiren Sony, bulut akış servisini kullanıma sundu. Henüz betada olan servis PS5 oyunlarını 4K çözünürlükte oynamanıza izin veriyor.
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    Playstation Cloud Gaming kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    GeForce Now ve Xbox Cloud ile büyüyen bulut akış hizmetlerine bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz aylarda PS5 oyunları için bir bulut akış hizmeti geliştirdiğini duyuran Sony, sistemin beta sürümünü kullanıma sundu.

    Playstation Plus servisi genişliyor

    Xbox’ın Game Pass Ultimate servisi ile rekabet etmek isteyen Sony, geçtiğimiz yıllarda Playstation Plus sistemi için özel bir kütüphane oluşturmuştu. Birçok Playstation Studios ve üçüncü parti geliştirici yapımlarını barındıran servis, şimdi de Cloud Streaming özelliğine kavuşuyor. PS5 oyunlarını bulut üzerinden oynamanıza izin veren servis geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu.

    Playstation Cloud Gaming kullanıma açıldı Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında Sony, PS5 oyunları için yeni bir bulut akış hizmeti hazırladığını duyurmuştu. Bir süredir bu servisten yeni bir haber gelmiyordu ancak sosyal medyada bazı Playstation Plus üyeleri, Cloud Streaming servisine erişebildiklerini belirtti ve bunun ardından yeni servis hakkında birçok bilgi gelmeye başladı. ArashiGames tarafından belirtilene göre Playstation Plus’ın yeni bulut akış servisi; 720p, 1080p, 1440p ve 2160p (4K) çözünürlüklerinde oyun oynamaya izin veriyor. Ayrıca oyunların bulut kayıtlarını kullanarak oyuncuların kaldığı yerden devam etmesine izin verdiği de gelen bilgiler arasında.

    Playstation 5’in beta işletim sistemini kullanan üyeler için beta sürümü yayınlanan servis, God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Destiny 2, Returnal ve Demon’s Souls gibi yapımların bulut üzerinden oynanmasına izin veriyor. Playstation Plus kataloğundaki birçok oyunu destekleyen servisin kullanıcıların sahip olduğu bazı oyunları da destekleyeceği belirtiliyor. Ancak bazı kaynaklara göre hem PS4 hem de PS5 için yayınlanana yapımlar, servis üzerinden erişildiğinde PS4 versiyonunu çalıştırıyor.  


    Xbox Cloud Gaming 4K çözünürlüğü desteklemiyor

    Playstation Plus’ın bulut hizmeti sunması bir süredir beklense de Sony, bu servisi 4K çözünürlükte sunarak oyuncuları oldukça sevindirmiş durumda. Microsoft tarafından birkaç yıldır desteklenen Xbox Cloud Gaming ise hala 1080p çözünürlükte akış destekliyor. Ancak iddialara göre Microsoft, Activision anlaşmasının onaylanmasının ardından xCloud sistemi için birçok yenilik sunacak. Henüz sadece bazı PS+ üyelerine sunulan akış hizmetinin ilerde daha geniş bir kitleye sunulması bekleniyor. Servisin hangi ülkelerde faaliyete geçeceği ise henüz belli değil.

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