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    Anlık Bildirim

    Sony, Discord'u yıl sonuna kadar PlayStation'a entegre edecek

    Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre Japon elektronik devi Sony, önümüzdeki aylarda PlayStation oyun konsollarına Discord desteğini getirecek.        
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    Sony, Discord'u yıl sonuna kadar PlayStation'a entegre edecek
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    Sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, Sony'nin Discord'u "önümüzdeki aylarda" PlayStation konsoluna entegre edeceğini bildirdi. Ayrıca Sony DualSense Edge'in ayrıntılarını ilk bildiren de Henderson olmuştu.

    Oyun oynarken iletişimi kolay hale getirecek

    Sony, Discord'u bu yaz konsollarında test etmeye başladı bile. Gelen bilgilere bakılırsa geliştirme aşaması "çok iyi ilerleyen" tam teşekküllü bir uygulama olacak. Discord'un PlayStation'da firmware 7.00 ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu arada 6.00 güncellemesinin Eylül ortasında yayınlanacağı bildirildi.

    Sony, Discord'u yıl sonuna kadar PlayStation'a entegre edecek
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    Discord'un PlayStation 5'e entegrasyonu, 350 milyondan fazla kayıtlı kullanıcının uygulamayı PC ve mobil cihazlarda kullanmayı tercih etmesiyle birlikte, şüphesiz ki konsolda iletişimi çok daha kolay hale getirecek. Zira Discord, VoIP ve anlık mesajlaşma özellikleri sayesinde dünya çapındaki oyun toplulukları ve bireyler için temel bir uygulama haline gelmiş durumda.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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