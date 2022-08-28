Sony, Discord'u yıl sonuna kadar PlayStation'a entegre edecek

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Sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, Sony'nin Discord'u "önümüzdeki aylarda" PlayStation konsoluna entegre edeceğini bildirdi. Ayrıca Sony DualSense Edge'in ayrıntılarını ilk bildiren de Henderson olmuştu.

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Oyun oynarken iletişimi kolay hale getirecek

Sony, Discord'u bu yaz konsollarında test etmeye başladı bile. Gelen bilgilere bakılırsa geliştirme aşaması "çok iyi ilerleyen" tam teşekküllü bir uygulama olacak. Discord'un PlayStation'da firmware 7.00 ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu arada 6.00 güncellemesinin Eylül ortasında yayınlanacağı bildirildi.

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Discord'un PlayStation 5'e entegrasyonu, 350 milyondan fazla kayıtlı kullanıcının uygulamayı PC ve mobil cihazlarda kullanmayı tercih etmesiyle birlikte, şüphesiz ki konsolda iletişimi çok daha kolay hale getirecek. Zira Discord, VoIP ve anlık mesajlaşma özellikleri sayesinde dünya çapındaki oyun toplulukları ve bireyler için temel bir uygulama haline gelmiş durumda.

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