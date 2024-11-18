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    Anlık Bildirim

    Game Awards 2024, DLC ve yeniden yapımları da içerecek

    The Game Awards 2024'te değerlendirilecek oyunların kapsamı genişletildi. Bu yıl, genişletme paketleri, yeni oyun sezonları, DLC'ler, remake ve remaster yapımlar da ödül alabilecek.
    the game awards 2024 oyun ödülleri dlc remake remaster Tam Boyutta Gör
    Game Awards’ın web sitesinde yayınlanan güncellenmiş SSS bölümünde DLC, genişletmeler, remake ve remaster yapımların bu yılki Oyun Ödülleri’nde her kategori için kısa listelere katılmaya uygun olduğu yazıyor. The Game Awards jüri üyelerine de gerekli bilgilendirmenin yapıldığı bildirildi.

    Game Awards 2024’te jüri içeriğin yeniliği ve fiyatı/değeri gibi faktörleri de dikkate alacak. Bu artık Silent Hill 2 Remake gibi yeniden yapımların, Elden Ring’s The Shadow of the Erdtree gibi DLC’lerin de yarışta olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Apex Legends, PUBG, Call of Duty gibi sezonluk içerikli oyunlar da artık ödül kazanabilecek.

    Game Awards 2024 etkinliği ne zaman?

    Geçen yılki Game Awards etkinliğinde en iyi oyun ödülünü Baldur’s Gate 3 almış ve canlı yayını 100 milyondan fazla kişi izlemişti. Bu yıl onuncusu düzenlenecek etkinlik, 12 Aralık’ta gerçekleşecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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