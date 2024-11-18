Game Awards 2024, DLC ve yeniden yapımları da içerecek

Game Awards 2024’te jüri içeriğin yeniliği ve fiyatı/değeri gibi faktörleri de dikkate alacak. Bu artık Silent Hill 2 Remake gibi yeniden yapımların, Elden Ring’s The Shadow of the Erdtree gibi DLC’lerin de yarışta olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Apex Legends, PUBG, Call of Duty gibi sezonluk içerikli oyunlar da artık ödül kazanabilecek.
Game Awards 2024 etkinliği ne zaman?
Geçen yılki Game Awards etkinliğinde en iyi oyun ödülünü Baldur’s Gate 3 almış ve canlı yayını 100 milyondan fazla kişi izlemişti. Bu yıl onuncusu düzenlenecek etkinlik, 12 Aralık’ta gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir