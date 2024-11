Game Awards 2024, DLC ve yeniden yapımları da içerecek

Tam Boyutta Gör Game Awards’ın web sitesinde yayınlanan güncellenmiş SSS bölümünde DLC, genişletmeler, remake ve remaster yapımların bu yılki Oyun Ödülleri’nde her kategori için kısa listelere katılmaya uygun olduğu yazıyor. The Game Awards jüri üyelerine de gerekli bilgilendirmenin yapıldığı bildirildi.

Game Awards 2024’te jüri içeriğin yeniliği ve fiyatı/değeri gibi faktörleri de dikkate alacak. Bu artık Silent Hill 2 Remake gibi yeniden yapımların, Elden Ring’s The Shadow of the Erdtree gibi DLC’lerin de yarışta olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Apex Legends, PUBG, Call of Duty gibi sezonluk içerikli oyunlar da artık ödül kazanabilecek.

Game Awards 2024 etkinliği ne zaman?

Geçen yılki Game Awards etkinliğinde en iyi oyun ödülünü Baldur’s Gate 3 almış ve canlı yayını 100 milyondan fazla kişi izlemişti. Bu yıl onuncusu düzenlenecek etkinlik, 12 Aralık’ta gerçekleşecek.

