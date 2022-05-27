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    Anlık Bildirim

    Sony, gelecek oyun planlarını açıkladı: Mobil yapımlar iki katına çıkıyor

    Playstation'un yanı sıra mobil ve PC platformlarında da varlığını sürdüren Sony, gelecek oyun planlarını açıkladı. Şirket mobil yapımların sayısını arttırmayı hedefliyor.
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    Sony, gelecek planlarını açıkladı: Mobil oyun sayısı artacak
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    Oyun sektörünün dev isimlerinden Sony, yatırımcılar için düzenlenen bir etkinlikte şirketin gelecek planları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Özel Playstation yapımlarını PC ve mobil cihazlara getirerek büyük satış rakamlarına ulaşan şirket, bu sayıyı yükseltmeyi planlıyor.

    Mobil oyun sayısı iki kat artacak

    2025 yılına kadar mevcut oyunların yarısının PC veya mobil cihazlarda olması gerektiğini söyleyen Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan, bilgisayar, mobil ve akış servislerinin varlığını artırmanın, oyun sahnesini ''dar bir kesimde olma durumundan'' çıkaracağını ve ''her yerde olduğu bir duruma'' geçirme fırsatı vereceğini söyledi.

    Şirketin açıklamalarına göre Sony oyunlarının yalnızca yüzde 10'luk bir kısmını oluşturan mobil yapımların, önümüzdeki üç yıl içerisinde iki katına çıkması ve yüzde 20'lik bir paya sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte mobil ortama geçiş, Sony Interactive Entertainment içerisinde eski Apple Arcade içerik şefi Nicola Sebastiani tarafından yönetilen yeni bir iş birimi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 22 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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