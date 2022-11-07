Tam Boyutta Gör Sony, önde gelen aksesuar üreticisi Casetify iş birliğiyle üretilen God of War: Ragnarok temalı akıllı telefon kılıflarını duyurdu. Merakla beklenen aksiyon-macera oyunundan esintiler taşıyan kıfılar iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra modelleri için sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Şirket kılıfların Asyalı illüstratörler, çizgi roman ve grafiti sanatçıların tasarımlarını içerdiğini söylüyor. Sınırlı sayıda üretilen özel aksesuarlar God of War: Ragnarök'ün çıkış tarihi olan 9 Kasım itibarıyla satışa sunulacaklar. Koleksiyon birbirinden çarpıcı eserler içeriyor.

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God of War: Ragnarok, 9 Kasım'da PS4 ve PS5'te piyasaya sürülecek. Oyun, İskandinav mitolojisinde dünyanın sonu anlamına gelen Ragnarok'u durdurmak zorunda kalacak Kratos ve Atreus'un maceralarını anlatacak. Hikayede orijinal God of War 2018'den karakterler yer alacak. Eleştirmenler projenin orijinal oyundan çok daha iyi olduğu söylüyor.

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Sony, God of War: Ragnarök temalı telefon kılıflarını duyurdu