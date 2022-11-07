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    Sony, God of War: Ragnarök temalı telefon kılıflarını duyurdu

    Sony ve Casetify, God of War: Ragnarok temalı akıllı telefon kılıfları hazırladı. Asyalı illüstratörler ve çizgi roman sanatçılarının imzasını taşıyan kılıflar oyunla aynı gün satışa çıkacak.
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    Sony, God of War: Ragnarök temalı telefon kılıflarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Sony, önde gelen aksesuar üreticisi Casetify iş birliğiyle üretilen God of War: Ragnarok temalı akıllı telefon kılıflarını duyurdu. Merakla beklenen aksiyon-macera oyunundan esintiler taşıyan kıfılar iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve Samsung Galaxy S22 Ultra modelleri için sunuluyor.
    Sony, God of War: Ragnarök temalı telefon kılıflarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Şirket kılıfların Asyalı illüstratörler, çizgi roman ve grafiti sanatçıların tasarımlarını içerdiğini söylüyor. Sınırlı sayıda üretilen özel aksesuarlar God of War: Ragnarök'ün çıkış tarihi olan 9 Kasım itibarıyla satışa sunulacaklar. Koleksiyon birbirinden çarpıcı eserler içeriyor.

    Sony, God of War: Ragnarök temalı telefon kılıflarını duyurdu Tam Boyutta Gör

    Geri sayım başladı

    God of War: Ragnarok, 9 Kasım'da PS4 ve PS5'te piyasaya sürülecek. Oyun, İskandinav mitolojisinde dünyanın sonu anlamına gelen Ragnarok'u durdurmak zorunda kalacak Kratos ve Atreus'un maceralarını anlatacak. Hikayede orijinal God of War 2018'den karakterler yer alacak. Eleştirmenler projenin orijinal oyundan çok daha iyi olduğu söylüyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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