Sony LinkBuds WF-L900 kablosuz kulaklık incelemesi

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Sony, LinkBuds WF-L900 ile yeni ve heyecan verici bir çığır açıyor: Açık tasarımı ve otomatik işlevleriyle günlük yaşamlarımıza çok daha derinden entegre olmak isteyen ve saf müzik tüketiminin konseptin sadece bir parçası olduğu akıllı gerçek kablosuz kulaklıklar.

Sony LinkBuds WF-L900, şirketin en yeni gerçek kablosuz ürünü ve açık tasarımı, kulak kanallarınızı engellemeden aynı anda müzik dinlemenizi ve çevrenizde olup biteni duymanızı sağlar. Kulağa yenilikçi geliyor, değil mi? Gürültü önleyici WF serisinin tam karşıtı olan Sony'nin yeni LinkBuds modeli, uzun süre kulaklarınızda kalacak şekilde tasarlanmış ve halka gibi görünen fiziksel bir delik sayesinde ortam gürültüsünü de almanızı sağlıyor.

Sony bunu, Always-On konseptiyle adlandırıyor: Fikir, etrafınızdakilerle sohbet ederken veya evden çalışırken, postacı veya kuryenin sesini duymaya devam ederken aynı anda müzik veya podcast dinleyebilmeniz. Peki bu konsept işe yarıyor mu ve Sony LinkBuds WF-L900 müzik konusunda ne kadar iyi?

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Tasarım

LinkBuds amiral gemisi kulaklıklardan %51 daha az hacim kaplıyor ve ağırlıklarının neredeyse yarısı kadar. Her biri sadece 4,1 gr ağırlığıyla süper hafiftirler ve bir kez taktığınızda kulağınızda unutmanız şaşırtıcı derecede kolay diyebiliriz.

Diğer kulaklık modellerinden ayırt edici özelliği ise sekiz şeklindeki görünümü. Zira bu haliyle Polo naneli şekeri andırıyor. 12 mm'lik bu halka DAC ve amplifikatör teknolojileri içeren bölüme bitişik şekilde konumlandırılmış. Pakete beş farklı destek halkası dahil, bu nedenle çoğu kulak boyutuna uygun olduğunu söylemek mümkün. Onları kulağınıza sokmak biraz pratik gerektirse de, zamanla bu duruma alışıyorsunuz ve bu işlem de kolaylaşıyor.

LinkBuds aslında araba parçalarından elde edilen ve taş elementlerle karıştırılmış geri dönüştürülmüş ABS'den yapılmış. Beyaz, siyah veya gri renk seçenekleri sunan Sony LinkBuds WF-L900, IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Bu nedenle su sıçraması ve ter kulaklıları etkilenmiyor.

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Özellikler

Bluetooth 5.2 desteğine sahip Sony LinkBuds WF-L900 birçok özellikle birlikte geliyor. Önceki Sony kulaklıklardan aşina olduğumuz Chat to Chat, siz konuşmaya başladığınızda otomatik olarak oynatmayı duraklatıyor, daha sonra siz konuşmadığınız zaman kaldığı yerden devam ediyor. Uyarlanabilir Ses Kontrolü ise ortamınızın gürültüsüne göre ses düzeylerini otomatik olarak yönetmenizi sağlıyor.

Bir başka Sony özelliği olan DSEE (Dijital Ses Geliştirme Motoru), akışları yükseltmek ve Bluetooth üzerinden oluşan kayıpları telafi etmek için hazır durumda. Markanın XM4 kulaklıklarında da kullanılan Sony'nin V1 işlemcisi, bu özellikleri etkinleştirmek için tüm ağır işleri yapıyor. Bununla birlikte, pil ömrünü etkilediği için, Sony uygulamasında kaç özelliği etkinleştirdiğinize dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Kulaklık, Google Asistan ve Alexa ile çalışıyor ve Windows 10 Swift Pair'in yanı sıra Google Fast Pair özelliğini de desteklemekte. Apple iOS kullanıcıları ise Microsoft Soundscape ile kullanabilirler. Sony bu modelde, Üzerinde çalışılacak çok az kulaklık yüzey alanı olduğu için, yeni bir kontrol yöntemi geliştirmiş: Kulağınızın önündeki boşluğa parmağınızla iki veya üç kez dokunmak. Kesinlikle kusursuz değil, ancak bir arama yapmak, müzik duraklatmak veya çalmak ve parçaları atlamak için bu tekniği kullanabilirsiniz.

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Ses Kalitesi

LinkBuds WF-L900, çok küçük olmasına rağmen, yüksek bir ses çıkarabilen 12 mm'lik büyük sürücülere sahip. Alışılmadık tasarımları göz önüne alındığında, ince ayrıntıları ve nüansları ayırt etme yeteneği sunduğunu söylemek mümkün. Olumsuz tarafları da yok değil. Bas derinliği sınırlı ve daha derin vuruşlar arıyorsanız yetersiz bulabilirsiniz.

Sony, LinkBuds WF-L900'ün dinleme deneyimini değerli kılmak için mümkün olan her şeyi yaptığını söylemek mümkün. Bu, 360 Reality Audio, DSEE ve V1 işlemci gibi tescilli teknolojileri kulaklığa dahil etmeyi içeriyor.

Pil Ömrü

Pil ömrü beş buçuk saat olarak açıklanırken, şarj kutusu 12 saat daha enerji depolamayı mümkün hale getiriyor. Herhangi bir gürültü engelleme özelliği olmayan kulakiçi kulaklıklar için bu biraz kısa olarak kabul edilebilir, ancak bunun sebebi olarak küçük boyutları gösteriliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, çeşitli akıllı özelliklerin açılması ve kullanılması çalışma süresini kısaltacaktır. Hızlı şarj sayesinde 10 dakika, yaklaşık 90 dakikalık oynatma süresi anlamına geliyor. Kasanın şarj edilmesi ise beklediğiniz üzere USB-C üzerinden yapılmakta.

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Sonuç

Sony LinkBuds WF-L900'ün başarılı bir kablosuz kulaklık modeli olduğunu söyleyebiliriz. Yenilikçi ergonomik tasarımıyla olağanüstü kompakt ve uzun süreler boyunca takması da şaşırtıcı derecede kolay. Ayrıca, tasarımı için bas özelliklerini feda etmeye hazır olmanız koşuluyla, takdire şayan bir deneyim sunuyor.

Öte yandan bazı durumlarda Bluetooth bağlantısının kesilme eğilimi sinir bozucu olabiliyor ancak Sony'nin bu küçük kulaklıklara ne kadar teknoloji sığdırabildiği hayret verici. Ayrıca Sony, alışılmışın dışında düşündüğü için takdiri hak ediyor, zira LinkBuds WF-L900, hem müziği ve hem de çevresinde olup biteni duymak isteyenler için tasarlanmış. Çok fazla ses yalıtımı olmasa da olur, kulaklığımı çıkarmadan etrafımdaki kişilerle iletişim kurabileyim diyorsanız Sony LinkBuds WF-L900'ün tam size göre olduğunu söyleyebiliriz.

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