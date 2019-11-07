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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, mobil hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor

    Mobil bölümde sıkıntıları aşamadığı için küçülme kararı alan Sony, bugüne kadar sunduğu pek çok yazılım hizmetini sonlandırmaya başladı. Önümüzdeki dönem 3 hizmet daha gidiyor.
    2 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony, mobil hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor
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    Yılın ikinci çeyreğinde sadece 600 bin akıllı telefon satışı yapabilen Sony mobil bölümü küçülmeye devam ediyor. Sadece cihaz odaklı çalışma stratejisi uygulayan bölüm, servislerini bir bir kapatıyor.

    3 önemli servis gidiyor

    Akıllı telefon pazarına girdiği günden bu yana en düşük rakamlarına ulaşan Sony mobil bölümü daha çok amiral gemisi ve üst seviye modellerle yola devam ediyor. Bunun yanında belirli uygulamaları da sona erdiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu"

    Bundan sonraki dönemde desteği kesilen uygulamalardan birisi Sony Email. Bir email istemcisi olan uygulama Xperia 5 ve sonrası Sony telefonlarında yer almayacak. Kullanıcılar farklı bir alternatif ile yola devam etmek zorunda.

    Diğer taraftan Xperia telefonları için yazılım güncellemeleri hakkında düzenli olarak bilgilendirme maili gönderen servis de kapanıyor. Kullanıcılar güncelleme geldiği zaman uyarı almaya devam edecek ancak güncellemeler hakkında bilgilendirme mailleri alamayacak.

    Son olarak Sony Album adındaki fotoğraf galerisi uygulamasındaki yedekleme seçeneği kaldırılıyor. Amazon sunucuları üzerinden sunulan yedekleme özelliği 31 Mart 2020 tarihinde sonlandırılacak. Bu yedekleme özelliğini kullanan varsa yedeklerini başka platformlara aktarması gerekiyor.



    https://www.phonearena.com/news/Sony-discontinues-email-app-newsletter-backup-feature_id120226 Yorum Yaz
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    atilasat 2 hf. en beğenilen
    sony'nin yapması gereken tek şey kendini 600 bin civarında satış yapmaya göre küçültüp, yoluna müşteri odaklı gelişime ve dönüşüme girmektir.yoksa iki yıla kalmaz sony mobile tarihin tozlu sayfalarında yer alır.bari marka değerini düşürmesiydi çinli bir firmaya satılırdı.
    sony'nin yapması gereken tek şey kendini 600 bin civarında satış yapmaya göre küçültüp, yoluna müşteri odaklı gelişime ve dönüşüme girmektir.yoksa iki yıla kalm...
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    tesbihcekenhoroz 2 hf.
    Olan gene Sony kullanıcılarına olcak. Xperia z3 almistim ilk çıktığında kamera ekran performansıyla telefon çok iyiydi 3d vr olayı falan vardı nedense Sony telefonda başarıyı yakalayamadi.
    Olan gene Sony kullanıcılarına olcak. Xperia z3 almistim ilk çıktığında kamera ekran performansıyla telefon çok iyiydi 3d vr olayı falan vardı nedense Sony tel...
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    byJuck 2 hf.
    HTC ve Sony telefonlarını hep sevmişimdir ama ikiside dipte artık. Teşekkürler bravo
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    Çağdaş 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Şunu güncelleyip özel bir çalışma yapsaydı, black shark ile asus ne yapardı acaba :(
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    elektrosenol 1 hf.
    Gereksiz servislerdi zaten kapatsın gitsin. Benim en üzüldüğüm TrackID servisini kapatmasıydı. Onu kapatmaları hiç iyi olmadı.
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    kpln04 1 hf.
    Sony telefon pazarında geride kalmayı hak etmiyor ama şu ekran kasa olayını çözemediler gitti

    Asıl htc nasıl battı anlamıyorum baya satıyor tutuluyordu da
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    byJuck 2 hf.
    HTC ve Sony telefonlarını hep sevmişimdir ama ikiside dipte artık. Teşekkürler bravo
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    AL3lMA 2 hf.
    Track ıd i halen arıyorum gayet güzeldi
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    DH Misafiri 2 hf.
    Sony bayır aşağı gidiyor.
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    nightsoldier 2 hf.
    Sonynin gözümüzün önünde eridiğini görmek çok kötü. Sektöre damga vuran kült cihazlar ( walkman serisi, cybershot K810 gibi bir cihaz, telefonu kameraya çeviren lens gibi bir girişimcilik -sanırım qx10 idi - ) sunan bir firmanın geldiği duruma üzülmemek elde değil.
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    arthurking 2 hf.
    sen yıllarca yarısı ekran yarısı boşluk telefon yap.tüketicilerin isteklerine kulak verme. teknolojiyi sadece geriden seyret bir yenilik icat etme.daha bunlar iyi günleri. bence en iyisi sen sadece kamera yap sony en başarılı olduğun alanın bu. yoksa telefon üretmeye devam edersen zarardan kurtulamayıp yok olup gideceksin.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    tesbihcekenhoroz 2 hf. arthurking
    Yenilik icat etme konusunda Sony başı çeker hacım. Ericsson ile birlestiklerinde dünya kadar proje kaldı adamlara ac bak sonynin ilklerine bugünkü android temelinin yapı taşı bu adamlara aittir.Z1 ilk su ve toz geçirmez özelliğe sahip telefon mesela. İlk 4k ekranlı telefonu gene Sony çıkardı. VR kamera olayı gene ilk sonyde vardı goproya kamerayı yapan gene Sony ayrıca xperialarla PlayStation kontrolü yapabiliyordun vs vs ama gel gör ki piyasada kimse bunları umursamıyor çünkü pahalıydı . Firma batarmi batmaz imkansız adamlar sadece konsoldan yürür gene ismini devam ettirir. Şuan dünyayı sallayan xiaomi gibi olamazlarmiydi olurlardı ama demekki başka bir planlari vardi. Bugün çin menseili onlarca yeni telefon markası var Sony onların yaptığını sence yapamazmiydi. Bence yapardı. Ucuza telefon satmak yenilik değil maalesef.
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    intel7mix 2 hf.
    Bu kafayla batmadıklarına şaşırıyorum.
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    nct96 2 hf. intel7mix
    Batmayla ne alakası var gereksiz hizmetlere son veriyor
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    tesbihcekenhoroz 2 hf.
    Olan gene Sony kullanıcılarına olcak. Xperia z3 almistim ilk çıktığında kamera ekran performansıyla telefon çok iyiydi 3d vr olayı falan vardı nedense Sony telefonda başarıyı yakalayamadi.
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