Sony hareket yakalama sensörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Faaliyet gösterdiği ana elektronik cihaz kategorilerinin yanında zaman zaman farklı sektörlere de hamleler yapan Sony bu kez içerik üreticileri hedefliyor. Mocopi hareket yakalama sensörleri 3D avatarlar oluşturmanızı sağlayacak.

Sony Mocopi nedir?

Sony Mocopi adıyla piyasaya sürülen hareket yakalama sensörü, topladığı verileri mobil uygulamaya göndererek akıcı 3D avatar oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca eklentiler ile Unity gibi farklı yazılımlarda kısa filmler oluşturmak da mümkün.

PS Plus ve Xbox Game Pass entagrasyonu mümkün mü? 1 gün önce eklendi

Sensörlerin toplamda 6 tane olması lazım zira bilek, bel, kafa ve ayaklardan veri toplanması gerekiyor. Başka bir yazılıma gerek kalmadan uygulama bu verileri işleyebiliyor. 8 gram ağırlığındaki sensör 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. IP68 ile su altında kullanıma da uygun.

Sony Mocopi sensörünün fiyatı 358$ olarak belirlenmiş. Tam bir set için 2000$’dan fazla ödemek gerekiyor. Kullanımı kolay olsa da bütçe açısından biraz üst seviye olacak gibi. Mobil uygulama Xperia 1 ve Xperia 5 telefonları ile uyumlu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.