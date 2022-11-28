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    Anlık Bildirim

    Sony PlayStation Plus hizmeti Xbox’a gelebilir mi?

    Bugün en önemli iki rakip hizmet olan Sony PS Plus ve Xbox Game Pass için bir dönem firmaların birbirlerine teklif yaptığı ancak ikisinin de buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı. 
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    PS Plus Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Blizzard-Activision şirketini satın almak istemesi ile farklı ülkelerde başlayan inceleme süreçlerinde ilginç bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Aslında Xbox üzerinde PlayStation Plus veya Playstation üzerinde Xbox Game Pass hizmetini görme ihtimalimiz bir dönem gündeme gelmiş.

    Sony PlayStation Plus ve Xbox Game Pass kardeş olabilir mi?

    Sony bilindiği üzere Activision-Blizzard satın alımına karşı çıkıyor ve Call of Duty özelinde Xbox Game Pass hizmetinin yani dolayısıyla Microsoft’un tek taraflı bir avantaj elde edeceğini dile getiriyor. İngiltere Rekabet Kurumu’na sunulan raporlar bazı ilginç bilgileri de gün yüzüne çıkardı.

    Bugün internet dünyasında abonelik servisleri arasında da sıkı bir rekabet var. Örneğin Netflix aboneliğinin Apple TV+ içerisine veya Disney Plus içerisine entegre edildiğini göremeyiz. Oyun dünyasında ise bu konu biraz daha esnek. Örneğin EA Play aboneliğini Xbox Game Pass içerisinde bulmak mümkün.

    Geçmiş dönemde Xbox Game Pass ve Play Station Plus arasında da bir etkileşimin olduğu anlaşılıyor. Yani taraflar birbirilerine entegrasyon teklif etmiş. İki tarafın sunduğu bilgilere göre PlayStation Plus hizmetinin Xbox entegrasyonuna Microsoft pek sıcak bakmazken, Xbox Game Pass hizmetinin PlayStation entegrasyonuna da Sony sıcak bakmamış. Şimdi ise her iki taraf birbirini genişlemeyi engellemekle suçluyor.

    Elbette oyun dünyasının iki büyük hizmetinin iş birliğine gitmesi pek mümkün değil zira kitlelerini rakibe kaptırmak istemiyorlar. Oyuncuların lehine de olsa ne yazık ki çıkarlar söz konusu olunca oyun devleri burunlarından kıl aldırmıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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