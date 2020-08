Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar

Tam Boyutta Gör

Sony, dün gece State of Play gösterimi düzenledi. Yeni nesil PS5 ve mevcut nesil PS4 için yeni oyunlar gösterildi. Gösterilen oyunlar arasında heyecanlandıran büyük bir yapım bulunmuyor.

Hitman 3 VR

Hitman serisinin üçüncü oyunu daha önce PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One ve PC duyurulmuştu. Şimdi de Hitman 3’ün PlayStation VR’a geleceği açıklandı ve kısa bir video yayınlandı. Hitman 1 ve Hitman 2’deki bölümler Hitman 3’te de oynanabilecek yani Hitman serisi ilk 3 oyunuyla PlayStation VR’a geliyor diyebiliriz. Oyun Ocak 2021’de çıkacak.

Godfall

PS5 ve PC için yayınlanacak Godfall oyununun dövüş dinamiklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4: It's About Time oyunundan oynanış fragmanı geldi. PlayStation 4 ve Xbox One için 2 Ekim'de çıkacak

Control AWE

Contol oyunu yeni bir DLC duyuruldu. Control AWE isimli yeni paket ücretli olarak satılacak. Season Pass’iniz varsa ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Bu genişleme paketiyle Alan Wake geri dönüyor.

Braid Anniversary Edition

Braid Anniversary Edition'ı gelecek yılın başlarında PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac ve Linux için yayınlanacak.

The Pathless

The Pathless PS5, PS4, PC ve Apple Arcade platformlarına çıkış yapacak. Oyunun 6 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Yıl sonuna doğru bu platformlara gelecek.

