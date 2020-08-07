Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar

    Sony'nin 6 Ağustos tarihinde düzenlediği State of Play etkinliğinde gösterilen tüm oyun fragmanları haberimizde. PS5, PC ve mevcut nesil konsollar için gösterilen oyunlar gösterildi.
    2 hf.
    2,2b
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Sony, dün gece State of Play gösterimi düzenledi. Yeni nesil PS5 ve mevcut nesil PS4 için yeni oyunlar gösterildi. Gösterilen oyunlar arasında heyecanlandıran büyük bir yapım bulunmuyor.

    Hitman 3 VR

    Hitman serisinin üçüncü oyunu daha önce PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One ve PC duyurulmuştu. Şimdi de Hitman 3’ün PlayStation VR’a geleceği açıklandı ve kısa bir video yayınlandı. Hitman 1 ve Hitman 2’deki bölümler Hitman 3’te de  oynanabilecek yani Hitman serisi ilk 3 oyunuyla PlayStation VR’a geliyor diyebiliriz. Oyun Ocak 2021’de çıkacak.

    Godfall 

    PS5 ve PC için yayınlanacak Godfall oyununun dövüş dinamiklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı.

    Crash Bandicoot 4: It's About Time

    Crash Bandicoot 4: It's About Time oyunundan oynanış fragmanı geldi. PlayStation 4 ve Xbox One için 2 Ekim'de çıkacak

    Control AWE

    Contol oyunu yeni bir DLC duyuruldu. Control AWE isimli yeni paket ücretli olarak satılacak. Season Pass’iniz varsa ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Bu genişleme paketiyle Alan Wake geri dönüyor.

    Braid Anniversary Edition

    Braid Anniversary Edition'ı gelecek yılın başlarında PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac ve Linux için yayınlanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız"

    The Pathless

    The Pathless PS5, PS4, PC ve Apple Arcade platformlarına çıkış yapacak. Oyunun 6 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Yıl sonuna doğru bu platformlara gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor"

    Diğer oyunlar



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı 2 hf. Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında 2 hf. Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos) 2 hf. Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. 2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir 2 hf. Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu 2 hf. Katlanabilir Google Pixel için tarih belli oldu 2 hf. OKEx ile kripto para piyasalarına giriş | DH takipçilerine özel promosyon! 2 hf. Makyajlı BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri 2 hf. PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi 2 hf. Cinemaximum sinema salonları açıldı 2 hf. Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı 2 hf. Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak 2 hf. Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra 2 hf. Yerli otomobilin marka ismi belli oldu 2 hf. Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu 2 hf. Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi 2 hf. Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar Sonraki Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda 2 hf. Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor 2 hf. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı 2 hf. Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız 2 hf. John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor 2 hf. Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden 2 hf. macOS Big Sur Public Beta çıktı! Nasıl indirilir? 2 hf. Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir 2 hf. NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi 2 hf. X570 ayarında B550? Peki ya fiyat? "Asus TUF Gaming/ROG Strix B550 anakart incelemesi" 2 hf. Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos) 2 hf. Intel Avengers işlemciler yakında piyasada 2 hf. Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı 2 hf. The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı 2 hf. Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor? 2 hf. Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor 2 hf. Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu 2 hf. Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız