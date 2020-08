Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor

Tam Boyutta Gör

Her hafta ücretsiz olarak oyun hediyesi kampanyasını devam ettiren Epic Store bu kez farklı bir oyun serisine başlıyor. 3 Out of 10 oyuncuları dünyanın en absürt oyun stüdyosuna götürüyor.

3 Out of 10 neler sunuyor?

3 Out of 10 oyununda animasyoncu Midge olarak dünyanın en absürt ve tuhaflıklarla dolu stüdyosunda çalışıyorsunuz. Shovelworks Studios içerisinde oyun geliştirmenin perde arkasına hakim olmaya çalışırken anlatım ile destekli mini bulmacaları da çözmeye çalışıyorsunuz.

Epic Games oyunu biraz daha sitcom tabanlı geliştirmiş yani interaktif bir dizi tadında ilerliyor. Stüdyodaki ilerleyiş de zaten oyun geliştirme dünyasını esprili bir şekilde oyunculara anlatma amacını güdüyor. Ayrıca iyi bir oyun ortaya koyma konusundaki çabalara da ortak oluyorsunuz.

3 Out of 10, EP 1: “Welcome to Shovelworks” yeni oyun serisinin ilk bölümü olacak. Epic Games her hafta bir bölümü ücretsiz olarak sunacak ve toplamda 5 bölüm olacak. Sonrasında yeni bölümlerin nasıl dağıtılacağı merak ediliyor.

3 Out of 10, EP 1: “Welcome to Shovelworks”

