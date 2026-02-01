Ayaneo, mini ve güçlü el oyun konsolunu tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ayaneo, retro oyun meraklıları için tasarlanmış kompakt 4:3 Android el oyun konsolu Pocket S Mini'yi piyasaya sürdü. Taşınabilir oyun konsolu, 1280x960 çözünürlük ve 4:3 en boy oranı sunan 4.2 inç LCD ekrana sahip olmasıyla, klasik oyunları görüntü kalitesini bozmadan ya da kırpmadan oynatıyor.

Ayaneo Pocket S Mini Android el konsolu özellikleri nasıl?

Tam Boyutta Gör Pocket S Mini, Ayaneo'nun Pocket Ace, Pocket DS, Pocket DMG, Pocket Evo ve Pocket S'ten sonra çıkan Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili en yeni el konsolu. Pocket S Mini, 18,5 mm kalınlığında ve 305 gr ağırlığında olup, serinin en küçük modeli. Bununla birlikte, yeni model 6.000 mAh pil, aktif soğutma çözümü ve Hall effect kontrollere sahip.

Pocket S Mini’nin kalbinde sekiz çekirdekli Kryo CPU ve Adreno A32 GPU içeren 4nm Snapdragon G3x Gen 2 işlemci yer alıyor. 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı sunuyor ve aktif soğutma sistemi kullanılmış.

Kontroller açısından Pocket S Mini, RGB Hall-effect joystick'ler, Hall-effect doğrusal tetikleyiciler ve altı eksenli jiroskop ile geliyor. El konsolunda ayrıca kristal dokulu ABXY düğmeleri ve iletken kauçuk iç kısımlara sahip D-pad bulunuyor. Ayaneo, oyun yönetimi için AyaSpace, masaüstü özelleştirmesi için AyaHome ve performans ayarı ve gerçek zamanlı çeviri için AyaSetting dahil olmak üzere yazılım ekosistemi aracılığıyla tuş özelleştirmesine olanak tanıyor.

Pocket S Mini, DP 1.4 çıkışlı USB 3.2 Gen 2 Type-C, microSD kart yuvası, Bluetooth 5.3, yüksek hızlı Wi-Fi ve güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucuyla donatılmış. Cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkıyor.

Ayaneo Pocket S Mini el konsolu fiyatı ne kadar?

Ayaneo Pocket S Mini el konsolunun başlangıç fiyatı; 399 dolar. Seçilen renk, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB + 128GB: 399 dolar

12GB + 256GB: 479 dolar

16GB + 512GB: 559 dolar

