Ayaneo, mini ve güçlü el oyun konsolunu tanıttı

Ayaneo Pocket S Mini Android el konsolu özellikleri nasıl?
Pocket S Mini’nin kalbinde sekiz çekirdekli Kryo CPU ve Adreno A32 GPU içeren 4nm Snapdragon G3x Gen 2 işlemci yer alıyor. 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı sunuyor ve aktif soğutma sistemi kullanılmış.
Kontroller açısından Pocket S Mini, RGB Hall-effect joystick'ler, Hall-effect doğrusal tetikleyiciler ve altı eksenli jiroskop ile geliyor. El konsolunda ayrıca kristal dokulu ABXY düğmeleri ve iletken kauçuk iç kısımlara sahip D-pad bulunuyor. Ayaneo, oyun yönetimi için AyaSpace, masaüstü özelleştirmesi için AyaHome ve performans ayarı ve gerçek zamanlı çeviri için AyaSetting dahil olmak üzere yazılım ekosistemi aracılığıyla tuş özelleştirmesine olanak tanıyor.
Pocket S Mini, DP 1.4 çıkışlı USB 3.2 Gen 2 Type-C, microSD kart yuvası, Bluetooth 5.3, yüksek hızlı Wi-Fi ve güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucuyla donatılmış. Cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkıyor.
Ayaneo Pocket S Mini el konsolu fiyatı ne kadar?
Ayaneo Pocket S Mini el konsolunun başlangıç fiyatı; 399 dolar. Seçilen renk, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB + 128GB: 399 dolar
- 12GB + 256GB: 479 dolar
- 16GB + 512GB: 559 dolar