Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ayaneo, mini ve güçlü el oyun konsolunu tanıttı

    Ayaneo, yeni üst seviye Android el oyun konsolunu tanıttı. Pocket S Mini, 16 GB'a kadar LPDDR5X-8533 RAM, 960p ekran, Snapdragon G3x Gen 2 işlemci ve fazlasıyla geliyor.

    Ayaneo Pocket S Mini taşınabilir el konsolu Tam Boyutta Gör
    Ayaneo, retro oyun meraklıları için tasarlanmış kompakt 4:3 Android el oyun konsolu Pocket S Mini'yi piyasaya sürdü. Taşınabilir oyun konsolu, 1280x960 çözünürlük ve 4:3 en boy oranı sunan 4.2 inç LCD ekrana sahip olmasıyla, klasik oyunları görüntü kalitesini bozmadan ya da kırpmadan oynatıyor.

    Ayaneo Pocket S Mini Android el konsolu özellikleri nasıl?

    Ayaneo el konsolu Pocket S Mini Tam Boyutta Gör
    Pocket S Mini, Ayaneo'nun Pocket Ace, Pocket DS, Pocket DMG, Pocket Evo ve Pocket S'ten sonra çıkan Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili en yeni el konsolu. Pocket S Mini, 18,5 mm kalınlığında ve 305 gr ağırlığında olup, serinin en küçük modeli. Bununla birlikte, yeni model 6.000 mAh pil, aktif soğutma çözümü ve Hall effect kontrollere sahip.

    Pocket S Mini’nin kalbinde sekiz çekirdekli Kryo CPU ve Adreno A32 GPU içeren 4nm Snapdragon G3x Gen 2 işlemci yer alıyor. 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı sunuyor ve aktif soğutma sistemi kullanılmış.

    Kontroller açısından Pocket S Mini, RGB Hall-effect joystick'ler, Hall-effect doğrusal tetikleyiciler ve altı eksenli jiroskop ile geliyor. El konsolunda ayrıca kristal dokulu ABXY düğmeleri ve iletken kauçuk iç kısımlara sahip D-pad bulunuyor. Ayaneo, oyun yönetimi için AyaSpace, masaüstü özelleştirmesi için AyaHome ve performans ayarı ve gerçek zamanlı çeviri için AyaSetting dahil olmak üzere yazılım ekosistemi aracılığıyla tuş özelleştirmesine olanak tanıyor.

    Pocket S Mini, DP 1.4 çıkışlı USB 3.2 Gen 2 Type-C, microSD kart yuvası, Bluetooth 5.3, yüksek hızlı Wi-Fi ve güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucuyla donatılmış. Cihaz, kutusundan Android 14 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Ayaneo Pocket S Mini el konsolu fiyatı ne kadar?

    Ayaneo Pocket S Mini el konsolunun başlangıç fiyatı; 399 dolar. Seçilen renk, bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8GB + 128GB: 399 dolar
    • 12GB + 256GB: 479 dolar
    • 16GB + 512GB: 559 dolar

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ortalama ile yatay geçiş alan üniversiteler mentos clean breath zararları tuz ruhu içilirse ne olur tek dereceli seçim nedir trafik cezası ödenmezse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum