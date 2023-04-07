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    Sony oyunun senaryosuna göre ısınıp soğuyabilen PlayStation kontrolcüsü geliştirdi

    Sony'nin patentlediği yeni bir teknoloji PlayStation oyun kumandaları için devrim niteliğinde bir özelliğin yolunu açabilir. Şirket oyundaki duruma göre sıcaklık değiştirebilen kontrolcü geliştirdi.
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    Yeni PlayStation kontrolcüleri oyuna göre sıcaklık değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    Sony gelecekteki PlayStation oyun kumandalarının dokunsal geri bildirimini geliştirecek yeni bir teknolojinin patentini aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) veri tabanında keşfedilen patent, oyunun senaryosuna bağlı olarak sıcaklık değiştirebilen bir kontrolcüyü tarif ediyor.

    Örneğin oyun çölde geçiyorsa veya elinize sıcak birşey aldığınızda kontrolcü ısınacak. Ya da tam tersi karakter soğuk bir suya girdiğinde veya kış koşullarında ilerlediğinde soğuyacak. Kullanıcıların kendini oyuna daha iyi kaptırmasını sağlayacak buluş Sony konsollarındaki oyunların gerçekçilik seviyesini artıracak.

    Yeni PlayStation kontrolcüleri oyuna göre sıcaklık değiştirebilir

    Nasıl mümkün olacak?

    Patent açıklamasına göre Sony mühendisleri bunu mümkün kılabilmek için kumandanın tutma yerlerindeki plastiği, sıcaklığı hızla değiştirebilen jel benzeri bir malzeme ile değiştirdi. Fakat böyle bir özelliğin cihazın pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor. Ayrıca kontrolcünün ısınması oyuncunun ellerinin terlemesine neden olabilir.

    Sony'nin patentlediği bu teknolojiyle ilgili planları henüz bilinmiyor. Fakat şirket bu projeyi hayata geçirmek için ihtiyaç duyabileceği tüm kaynaklara sahip. Sonuç olarak söz konusu teknoloji birkaç yıl içinde oyun kumandalarında görülebileceği gibi, kağıt üzerinde ilginç bir fikir olarak da kalabilir. Bekleyip göreceğiz.

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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