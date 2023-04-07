Sony oyunun senaryosuna göre ısınıp soğuyabilen PlayStation kontrolcüsü geliştirdi

Örneğin oyun çölde geçiyorsa veya elinize sıcak birşey aldığınızda kontrolcü ısınacak. Ya da tam tersi karakter soğuk bir suya girdiğinde veya kış koşullarında ilerlediğinde soğuyacak. Kullanıcıların kendini oyuna daha iyi kaptırmasını sağlayacak buluş Sony konsollarındaki oyunların gerçekçilik seviyesini artıracak.
Nasıl mümkün olacak?
Patent açıklamasına göre Sony mühendisleri bunu mümkün kılabilmek için kumandanın tutma yerlerindeki plastiği, sıcaklığı hızla değiştirebilen jel benzeri bir malzeme ile değiştirdi. Fakat böyle bir özelliğin cihazın pil ömrünü olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor. Ayrıca kontrolcünün ısınması oyuncunun ellerinin terlemesine neden olabilir.
Sony'nin patentlediği bu teknolojiyle ilgili planları henüz bilinmiyor. Fakat şirket bu projeyi hayata geçirmek için ihtiyaç duyabileceği tüm kaynaklara sahip. Sonuç olarak söz konusu teknoloji birkaç yıl içinde oyun kumandalarında görülebileceği gibi, kağıt üzerinde ilginç bir fikir olarak da kalabilir. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı