Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı

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Binlerce Instagram kullanıcısının kişisel bilgileri, Social Captain adlı bir sosyal medya takipçi hizmeti tarafından sızdırıldı. Sızan bilgiler kullanıcı adı ve şifreleri içeriyor.

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Social Captain, Instagram kullanıcılarının hesaplarını bu servise bağlayarak yeni takipçi kazanmalarına yardımcı oluyor. Sistemi kullanmaya başlayabilmek için, kullanıcılardan servise Instagram kullanıcı adı ve şifrelerini girmeleri isteniyor ve TechCrunch'ın haberine göre, Social Captain'ın bu verileri düz metin şeklinde saklamayı tercih ettiği yönünde.

Açıklanan bilgilere göre web sayfası kaynak kodunu Social Captain profil sayfalarında görüntüleyen herhangi bir kullanıcı, platforma bağlandığı sürece Instagram kullanıcı adını ve parolasını kolayca görebiliyor. İşleri daha da kötüleştiren ise herhangi birinin, sisteme giriş yapmadan kullanıcıların profillerine erişmesine izin veren bir güvenlik açığı olarak gösteriliyor. Bu da söz konusu hesabın şifresinin açıkça görüntülenebilmesi demek.

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İsmini vermek istemeyen bir güvenlik araştırmacısının, kanıt olarak TechCrunch'a binlerce kullanıcının şifresinin de yer aldığı bir elektronik tablo gönderdiği belirtiliyor. Instagram ise, Social Captain sitesinin kullanıcı bilgilerini yanlış bir şekilde sakladığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Araştırıyoruz ve uygun önlemleri alacağız. İnsanları asla bilmedikleri veya güvenmedikleri kişilere şifrelerini vermemeleri için uyarıyoruz."

https://techcrunch.com/2020/01/30/social-captain-instagram-passwords/

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