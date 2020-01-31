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    Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı

    Instagram kullanıcılarının, takipçi kazanmak amacıyla kullandıkları Social Captain servisinde güvenlik açığı bulundu. Gelen haberlere göre binlerce kullanıcının şifresi ifşa olmuş durumda.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı
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    Binlerce Instagram kullanıcısının kişisel bilgileri, Social Captain adlı bir sosyal medya takipçi hizmeti tarafından sızdırıldı. Sızan bilgiler kullanıcı adı ve şifreleri içeriyor.

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    Instagram'da açıklama yaptı

    Social Captain, Instagram kullanıcılarının hesaplarını bu servise bağlayarak yeni takipçi kazanmalarına yardımcı oluyor. Sistemi kullanmaya başlayabilmek için, kullanıcılardan servise Instagram kullanıcı adı ve şifrelerini girmeleri isteniyor ve TechCrunch'ın haberine göre, Social Captain'ın bu verileri düz metin şeklinde saklamayı tercih ettiği yönünde.

    Açıklanan bilgilere göre web sayfası kaynak kodunu Social Captain profil sayfalarında görüntüleyen herhangi bir kullanıcı, platforma bağlandığı sürece Instagram kullanıcı adını ve parolasını kolayca görebiliyor. İşleri daha da kötüleştiren ise herhangi birinin, sisteme giriş yapmadan kullanıcıların profillerine erişmesine izin veren bir güvenlik açığı olarak gösteriliyor. Bu da söz konusu hesabın şifresinin açıkça görüntülenebilmesi demek.

    Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı
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    İsmini vermek istemeyen bir güvenlik araştırmacısının, kanıt olarak TechCrunch'a binlerce kullanıcının şifresinin de yer aldığı bir elektronik tablo gönderdiği belirtiliyor. Instagram ise, Social Captain sitesinin kullanıcı bilgilerini yanlış bir şekilde sakladığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "Araştırıyoruz ve uygun önlemleri alacağız. İnsanları asla bilmedikleri veya güvenmedikleri kişilere şifrelerini vermemeleri için uyarıyoruz."



    https://techcrunch.com/2020/01/30/social-captain-instagram-passwords/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 Avatar
    alemburda34 17 dk.
    sms ile giriş var zaten nereye giriyorsun
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    V4LKyR 24 dk.
    Bunların zaten amacı bu?
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    aykut291 25 dk.
    Böyle servislerdemi varmış ? Doğal seçilim inşallah başlarına birşey gelir bir insan İnstagramda takipci kasacam die neyin ne olduği belirsiz servislere niçin bilgi verir gerçekten anlamıyorum anlıyamıyorum pes Bu insanlara beyin nakledilmeli.Dünyada mutluluğu İnstagramda takipci sayısı artımada gören İnsancıklar türedi.Tanımadığım insanlar takip etse ne olur etmese ne olur bu yeni nesil gençlere genclere gerçekten hayret ediyorum.21. Yüzyılın şaka gibi insanları!
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    hakancan44 29 dk.
    Dyson lin bu sistemin mağduru mu oldu acaba.hesabı ban yemiş.
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    cand. 2 sa. yeni yorumcu
    Bu tür uygulamalara girerken iki korumalı instagram şeyi olunca girmiyor zaten kaldırırsanız da insta mail atıyor hemen başka cihazdan girildi diye
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    Virinom 2 sa.
    Bu tarz sistemlerde zaten şifreyi hash leyerek saklamanız imkansız. Ya düz metin olarak saklayacaksınız ya da şifrelenmiş bir metin şeklinde. Şifrelenmiş bir metin olarak saklasanız bile çözme anahtarı da aynı sistemde tutulmak zorunda olduğu için şifrelemenin çok bir anlamı kalmıyor. Neden bu şekilde saklanmak zorunda derseniz bu sistemler Instagram'ı simule eden bir API aracılığıyla çalışıyor. Bu API'ye giriş yaparken de kullanıcı adı ve şifrenizi düz metin formatında göndermek zorundasınız.
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