n11'de PlayStation 5 indirime girdi!

Tam Boyutta Gör Kasım ayının başlamasıyla birlikte indirimler de başladı. n11'de 1-2-3 Kasım tarihlerinde pek çok üründe cazip indirimler olacak. Bugünkü indirimlerde PlayStation 5'in indirimli fiyatı dikkat çekiyor.

PS 5 indirimli fiyatı🎮

Sony PlayStation 5 Standart Edition (Diskli Versiyon), n11'de 16.499 TL'ye düştü. Fiyat geçmişine baktığımızda son 1 ay içerisindeki en düşük fiyata indiğini görüyoruz. Diğer sitelere kıyasla yaklaşık 1.500 TL daha ucuza satılıyor.

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Sony PlayStation 5 indirime girdi: PS5 indirimli fiyatı ne kadar?