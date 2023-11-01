n11'de PlayStation 5 indirime girdi!

PS 5 indirimli fiyatı🎮
Sony PlayStation 5 Standart Edition (Diskli Versiyon), n11'de 16.499 TL'ye düştü. Fiyat geçmişine baktığımızda son 1 ay içerisindeki en düşük fiyata indiğini görüyoruz. Diğer sitelere kıyasla yaklaşık 1.500 TL daha ucuza satılıyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.