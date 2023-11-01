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    Anlık Bildirim

    n11'de PlayStation 5 indirime girdi!

    PS5 almayı düşünenler için son 30 günün en büyük fırsatı başladı. n11'de Sony PlayStation 5 Standart Edition (Diskli Versiyon) indirime girdi.                     
    Sony PlayStation 5 indirime girdi: PS5 indirimli fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Kasım ayının başlamasıyla birlikte indirimler de başladı. n11'de 1-2-3 Kasım tarihlerinde pek çok üründe cazip indirimler olacak. Bugünkü indirimlerde PlayStation 5'in indirimli fiyatı dikkat çekiyor.

    PS 5 indirimli fiyatı🎮

    Sony PlayStation 5 Standart Edition (Diskli Versiyon), n11'de 16.499 TL'ye düştü. Fiyat geçmişine baktığımızda son 1 ay içerisindeki en düşük fiyata indiğini görüyoruz. Diğer sitelere kıyasla yaklaşık 1.500 TL daha ucuza satılıyor.

    Satın almak için tıklayın: PlayStation 5 Standart Edition

    n11'de günün diğer öne çıkan indirimleri 🔥

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 20 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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