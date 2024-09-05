Sony, PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital sürümünü üretebilir

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Tam Boyutta Gör Sadece PlayStation 5 Pro'nun dijital modelini piyasaya sürmek, Sony'nin sistemin fiyatını düşük tutmasına yardımcı olacağı anlamına geliyor. Zira Japon şirket üretim maliyetlerini kontrol altında tutmakta oldukça zorlanıyor.

PlayStation 5 Pro yalnızca dijital sürüm olarak üretilebilir

Digital Foundry'deki teknoloji uzmanları podcast'lerinin son bölümünde henüz açıklanmamış yeni sistem ve dijital bir modelin piyasaya sürülecek tek model olabileceğini öne süren son sızıntı hakkında yorum yaptı. Sony, Japonya'daki son temel modelin fiyat artışının da gösterdiği gibi üretim maliyetlerini düşük tutamıyor.

PlayStation 5 Pro'nun tasarımını gösteren video ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bu bağlamda yalnızca PlayStation 5 Pro dijital modelini piyasaya sürmek, şirketin fiyatı düşük tutmasına ve sistemi daha cazip hale getirmesine yardımcı olacaktır. Pro versiyondaki donanım nedeniyle fiyatın temel modelden şüphesiz daha yüksek olacağı düşünülüyor.

Öte yandan PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital model olarak piyasaya sürülmesi genellikle oyunların fiziksel kopyalarına yönelen meraklı kitlede başka bazı sorunlara yol açabilir. Sistem büyük ihtimalle çıkarılabilir disk sürücüsüyle uyumlu olacaktır ancak bu yükseltme maliyetine eklenecektir.

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