Sony, PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital sürümünü üretebilir

PlayStation 5 Pro yalnızca dijital sürüm olarak üretilebilir
Digital Foundry'deki teknoloji uzmanları podcast'lerinin son bölümünde henüz açıklanmamış yeni sistem ve dijital bir modelin piyasaya sürülecek tek model olabileceğini öne süren son sızıntı hakkında yorum yaptı. Sony, Japonya'daki son temel modelin fiyat artışının da gösterdiği gibi üretim maliyetlerini düşük tutamıyor.
Bu bağlamda yalnızca PlayStation 5 Pro dijital modelini piyasaya sürmek, şirketin fiyatı düşük tutmasına ve sistemi daha cazip hale getirmesine yardımcı olacaktır. Pro versiyondaki donanım nedeniyle fiyatın temel modelden şüphesiz daha yüksek olacağı düşünülüyor.
Öte yandan PlayStation 5 Pro'nun yalnızca dijital model olarak piyasaya sürülmesi genellikle oyunların fiziksel kopyalarına yönelen meraklı kitlede başka bazı sorunlara yol açabilir. Sistem büyük ihtimalle çıkarılabilir disk sürücüsüyle uyumlu olacaktır ancak bu yükseltme maliyetine eklenecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.