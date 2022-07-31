Sony PS5 ve PS4'ün oyun satış rakamları açıklandı: PS2 tahttan indi

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Yakın zamanda oyun sektörünün dev isimlerinden Sony, 2022’nin birinci çeyreğini içeren mali raporlarını paylaştı. Paylaşılan raporda Playstation 4 ve Playstation 5, oyun satışları konusunda bir dönemin popüler konsolu Playstation 2’yi geride bırakmayı başardı.

Yakında 2 milyarı aşması bekleniyor

Verilere göre 2013’ten bu yana Sony, Playstation 4 ve Playstation 5 konsollarında toplam 1.912 milyar oyun satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte PlayStation 2 konsol satış listelerinde hala en üst sıralarda yer alsa da, PS4 ve PS5 dönemin popüler konsolunu tahttan indirerek 400 milyonluk bir fark attı.

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Bildirilenlere göre yılın birinci çeyreğinde Perakende ve Playstation Store kanallarında 47,1 milyon oyun satışı gerçekleştiren Sony, toplam 909 milyon dolar gelir elde etti. Öte yandan 2022 mali yılı boyunca dünya çapında 18 milyon PS5 sevkiyatı gerçekleştirmeye hazırlanan şirketin, yıl sonuna kadar 2 milyar barajını aşması bekleniyor.

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Sony Playstation 5 ve PS4'ün oyun satış rakamları açıklandı