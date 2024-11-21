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    Anlık Bildirim

    Steam Deck 2 bekleyenlere müjde: DLSS desteği sunabilir

    Steam Deck 2 hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan cihaz, Nvidia APU ve DLSS desteği sunabilir. İşte detaylar...     
    Steam Deck 2 bekleyenlere müjde: DLSS desteği sunabilir Tam Boyutta Gör
    El konsolu pazarında bildiğiniz gibi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki yeni markalar rekabete dahil olurken, bir süredir Steam Deck 2'ye dair sızıntılar duymaya başladık. Elbette ki yeni konsolun yakın bir tarihte piyasaya çıkması beklenmiyor. Ancak Valve'ın paylaştığı yeni bir güncellemeye göre Steam Deck 2'nin arkasında bu kez Nvidia olabilir. 

    Steam Deck 2 DLSS desteği sunabilir

    Geçtiğimiz saatlerde Valve, Linux kullanıcıları için oyun deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Proton Experimental’in son güncellemesiyle birlikte birçok oyunda kritik hatalar giderildi ve artık DLSS 3.0 desteği sunuyor. Güncelleme, 12 Kasım’da yayınlanan Proton 9.0-3 sürümünün deneysel uzantısı niteliğinde.

    Proton 9.0-3 ise ilk olarak 19 Eylül’de tanıtılmıştı ve Windows oyunlarını Linux üzerinde daha uyumlu hale getirmeyi hedefliyordu. Yeni güncelleme, tabii ki Steam Deck 2'nin DLSS desteğini doğrulamıyor. Ancak tam olarak bunun yolunu açıyor diyebiliriz. Üstelik Nvidia'nın kendi APU'su üzerinde çalıştığını biliyoruz bu da ihtimali kuvvetlendiriyor. 

    Güncellemenin detaylarına gelirsek, oyunlarda yaşanan performans sorunları büyük oranda iyileştirildi. Bunlar arasında Final Fantasy XVI, Yakuza 6, Hunt: Showdown, Greedfall ve Doom Eternal dahil. Ayrıca düzeltmeler arasında kontrolcü desteği, mod uyumluluğu, video oynatma sorunlarının giderilmesi gibi detaylar yer alıyor.  

    Özellikle Steam Deck gibi Linux tabanlı SteamOS cihazlarını kullananlar için bu güncelleme büyük bir avantaj. Keza Linux oyunculuğu, bu tür düzenli güncellemelerle giderek daha güçlü bir alternatif olmaya devam ediyore.

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    R
    ru1ns 13 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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