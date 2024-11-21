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Tam Boyutta Gör El konsolu pazarında bildiğiniz gibi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Öyle ki yeni markalar rekabete dahil olurken, bir süredir Steam Deck 2'ye dair sızıntılar duymaya başladık. Elbette ki yeni konsolun yakın bir tarihte piyasaya çıkması beklenmiyor. Ancak Valve'ın paylaştığı yeni bir güncellemeye göre Steam Deck 2'nin arkasında bu kez Nvidia olabilir.

Steam Deck 2 DLSS desteği sunabilir

Geçtiğimiz saatlerde Valve, Linux kullanıcıları için oyun deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Proton Experimental’in son güncellemesiyle birlikte birçok oyunda kritik hatalar giderildi ve artık DLSS 3.0 desteği sunuyor. Güncelleme, 12 Kasım’da yayınlanan Proton 9.0-3 sürümünün deneysel uzantısı niteliğinde.

Proton 9.0-3 ise ilk olarak 19 Eylül’de tanıtılmıştı ve Windows oyunlarını Linux üzerinde daha uyumlu hale getirmeyi hedefliyordu. Yeni güncelleme, tabii ki Steam Deck 2'nin DLSS desteğini doğrulamıyor. Ancak tam olarak bunun yolunu açıyor diyebiliriz. Üstelik Nvidia'nın kendi APU'su üzerinde çalıştığını biliyoruz bu da ihtimali kuvvetlendiriyor.

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Güncellemenin detaylarına gelirsek, oyunlarda yaşanan performans sorunları büyük oranda iyileştirildi. Bunlar arasında Final Fantasy XVI, Yakuza 6, Hunt: Showdown, Greedfall ve Doom Eternal dahil. Ayrıca düzeltmeler arasında kontrolcü desteği, mod uyumluluğu, video oynatma sorunlarının giderilmesi gibi detaylar yer alıyor.

Özellikle Steam Deck gibi Linux tabanlı SteamOS cihazlarını kullananlar için bu güncelleme büyük bir avantaj. Keza Linux oyunculuğu, bu tür düzenli güncellemelerle giderek daha güçlü bir alternatif olmaya devam ediyore.

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Steam Deck 2 bekleyenlere müjde: DLSS desteği sunabilir