Steam Deck 2 bekleyenlere müjde: DLSS desteği sunabilir

Steam Deck 2 DLSS desteği sunabilir
Geçtiğimiz saatlerde Valve, Linux kullanıcıları için oyun deneyimini geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Proton Experimental’in son güncellemesiyle birlikte birçok oyunda kritik hatalar giderildi ve artık DLSS 3.0 desteği sunuyor. Güncelleme, 12 Kasım’da yayınlanan Proton 9.0-3 sürümünün deneysel uzantısı niteliğinde.
Proton 9.0-3 ise ilk olarak 19 Eylül’de tanıtılmıştı ve Windows oyunlarını Linux üzerinde daha uyumlu hale getirmeyi hedefliyordu. Yeni güncelleme, tabii ki Steam Deck 2'nin DLSS desteğini doğrulamıyor. Ancak tam olarak bunun yolunu açıyor diyebiliriz. Üstelik Nvidia'nın kendi APU'su üzerinde çalıştığını biliyoruz bu da ihtimali kuvvetlendiriyor.
Güncellemenin detaylarına gelirsek, oyunlarda yaşanan performans sorunları büyük oranda iyileştirildi. Bunlar arasında Final Fantasy XVI, Yakuza 6, Hunt: Showdown, Greedfall ve Doom Eternal dahil. Ayrıca düzeltmeler arasında kontrolcü desteği, mod uyumluluğu, video oynatma sorunlarının giderilmesi gibi detaylar yer alıyor.
Özellikle Steam Deck gibi Linux tabanlı SteamOS cihazlarını kullananlar için bu güncelleme büyük bir avantaj. Keza Linux oyunculuğu, bu tür düzenli güncellemelerle giderek daha güçlü bir alternatif olmaya devam ediyore.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.