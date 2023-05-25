Sony PlayStation Showcase 2023’te yapılan en büyük 6 duyuru

Tam Boyutta Gör Sony, geride bıraktığımız gecede PlayStation Showcase etkinliği kapsamında çeşitli duyurular gerçekleştirdi. Gerek uzunca süren duyurular gerekse de kısa kısa yapılan hızlı duyuru ve sürprizlerle geçen etkinlikte önemli başlıklar da paylaşıldı. Spider-Man 2 ve Project Q gibi önemli duyuruların yapıldığı etkinliğin özeti şu şekilde:

Fısıltı gazetesi gerçek oldu: Project Q

Sony, gerçekleştirdiği etkinliği Project Q ve Spider-Man 2 ile noktaladı. Project Q, 8 inçlik bir HD ekrana sahip olacak ve PS5'ten Wi-Fi üzerinden uzaktan oynamaya izin verecek. Cihaz aynı zamanda DualSense kablosuz oyun kolunun tüm düğme ve özelliklerine de sahip olacak. Bu sayede alışma sürecinde bir zorluk yaşanmaması hedeflenmiş diyebiliriz. Project Q’nun yanında Sony başka donumlar da geliştiriyor: Kablosuz PlayStation kulaklıklarının üstündeki çalışma devam ediyor.

İşte Sony'den Project Q ve Spider-Man 2 fragmanı 5 sa. önce eklendi

Spider-Man 2’nin uzun oynanış videosu

Gösteri, Peter'ın yeni simbiyot güçlerine bir bakış içeren Spider-Man 2 için güzel ve uzun bir oynanış fragmanı ile sona erdi. Oyunun çıkış tarihi de belli oldu: 2023 sonbaharı.

Paylaşılan videoda baş kötümüz Kraven the Hunter’a ve yeni oyunda oynanabilecek olan Miles Morales'e de göz attık. Peter'ın yeni simbiyot güçleriyle birlikte Marvel's Spider-Man 2’nin ilk oyuna göre daha karanlık göründüğünü söyleyebiliriz. Bu arada Marvel's Spider-Man 2’nin geliştiricisi Insomniac Games ayrıca başka bir büyük Marvel süper kahramanı olan Wolverine'in yer aldığı bir oyun üzerinde de çalışıyor.

Metal Gear remake

Son dönemlerde “yeni” serilerden ziyade yeniden yapımlara alıştık diyebiliriz. Bu modaya Metal Gear serisi de ayak uydurdu. Metal Gear 3: Snake Eater'ın yeni versiyonu (Metal Gear Solid Delta: Snake Eater) esasında bir süredir dedikodusu yapılan bir projeydi ve şimdi Konami nihayet oyunun geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Oyun, PS5, Xbox ve PC'ye gelecek, ancak şu anda hakkında başka bir şey bilmiyoruz.

Bu yeni oyuna ek olarak, ilk üç MGS oyununun - Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ve Snake Eater - Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 adlı bir koleksiyonun parçası olarak yeniden piyasaya sürüleceği de açıklandı. Bu koleksiyon PS5’te bu sonbaharda çıkacak. Konami'nin basın açıklamasında, Sons of Liberty ve Snake Eater'ın bu koleksiyondaki versiyonlarının Metal Gear Solid HD Koleksiyonundaki versiyonlar olacağı belirtildi.

Bungie’den Marathon

Bungie yeni bir bilimkurgu PvP nişancı oyunu olan Marathon'u duyurdu. Bungie, daha çok Destiny ve Halo ile tanınıyor, ancak yeni kurulan PlayStation stüdyosu bilim kurgu nişancı oyunu Marathon ile köklerine dönüyor gibi görünüyor. Oyunun PlayStation'a özel olmayacağı belirtilirken cross-play ve cross-save desteğiyle hem Xbox hem de PC'ye geleceği açıklandı.

Görünüşe göre Marathon, sentetik bedenler ve bilinç değiştirme yetenekleri içeren "klon teknolojisi" ile 2850 yılında bir bilim kurgu evreninde geçecek. Oyuncular oyunda Runner olarak biliniyor ve kısa tanıtım fragmanı oyuncuları tam vücut zırhı ve rakiplerini alt etmek için çeşitli silah çeşitleriyle bir arenada gösteriyor. Marathon'un bu son sürümü doğrudan bir devam oyunu olmasa da, 1994 yılında Mac'te piyasaya çıkan orijinal birinci şahıs nişancı oyununun oyuncuları için referanslar içerecek.

Assassin's Creed Mirage çıkış tarihi

Assassin's Creed Mirage bu yıl 12 Ekim'de vitrinlerdeki yerini alacak. Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Vahalla'dan bir yan karakter olan Basim Ibn Ishaq'ı içerecek ve dokuzuncu yüzyıl Bağdat'ında geçecek. Ubisoft'a göre Mirage, önceki bir avuç Assassin's Creed oyununun karmaşık RPG benzeri formatından uzaklaşarak daha odaklanmış bir aksiyon-macera tarzını tercih edecek.

Sanal gerçeklik

Etkinliğin büyük bir kısmı, bu yılki Resident Evil 4 Remake için bir VR modu da dahil olmak üzere PSVR 2'ye yönelik oyunlara odaklandı. Crossfire Sierra Squad ve Synapse de dahil olmak üzere bir dizi başka oyun da sergilendi.

Resident Evil 4 Remake VR duyurusunda Leon Kennedy’nin köye doğru attığı ilk adımları görüyoruz. Oldukça ürkütücü ve güzel görünüyor diyebiliriz. Ancak şimdilik herhangi bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor. Fragman sadece modun yapım aşamasında olduğunu hatırlatarak sona erdi. PlayStation blog gönderisine göre, hikaye modunun tamamı oyun içinde oynanabilecek. Unutmadan söyleyelim, yukarıdakilere ek olarak Beat Saber duyurusu da gerçekleştirildi. Bunlarla birlikte yine bu yış piyasaya sürülecek olan zombi oyunu Arizona Sunshine II, Smilegate'in askeri nişancı oyunu Crossfire Sierra Squad ve telekinetik yetenekler kazandıran ve 4 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanan Synapse'in görüntüleri de gösterildi.

Aşağıdaki videodan etkinliğin tamamını izleyebilirsiniz.

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