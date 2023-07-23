Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Playstation Project Q işletim sistemi ortaya çıktı

    PlayStation 5 oyunlarını aynı kablosuz ağ üzerinden yansıtmayı amaçlayan Project Q kontrolcüsü mod dünyasını heyecanlandırdı. Cihazda özel bir Android sürümü çalışıyor.
    1
    Project Q Tam Boyutta Gör
    Bahar aylarında tanıtılan ve PlayStation 5 mekaniklerine yeni bir tecrübe ekleyecek olan Project Q kontrolcüsü için meraklı bekleyiş devam ediyor. Bazı özellikleri ortaya çıkan Project Q, mod dünyasını heyecanlandırdı.

    Project Q modlanabilir mi?

    Playstation Project Q kontrolcüsü bir dönem Wii konsollarından hatırlayacağımız üzere PlayStation 5 oyunlarını aynı kablosuz ağ üzerinden yansıtmayı amaçlıyor. 8 inçlik ekranında Full HD çözünürlüğe destek sunacak olan kontrolcünün 3 saate yakın kullanılabileceği ortaya çıkmıştı.

    Ortaya çıkan yeni sızıntılar Project Q kontrolcüsünde Android tabanlı bir işletim sistemi kullanılacağını gösteriyor. Sony bunu bilinçli mi seçti yoksa nihai sürümde farklı bir özel işletim sistemi mi olacak şimdilik bilinmiyor zira bu haliyle mod topluluğunun en önemli oyuncağı haline gelebilir. Asıl amacından saparak GeForce Now gibi, kullanıcıların PC oyunlarını bile oynayabileceği bir konsola dönüşmesi Sony için iyi mi yoksa kötü mü olur onu zaman gösterecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ortak araba alınır mı format atılan telefonu eski haline getirme kaft çanta yorum zoretanin 40 mg nissan 240sx

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400
    Dell Vostro 3400
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız