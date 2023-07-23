Playstation Project Q işletim sistemi ortaya çıktı

Project Q modlanabilir mi?
Playstation Project Q kontrolcüsü bir dönem Wii konsollarından hatırlayacağımız üzere PlayStation 5 oyunlarını aynı kablosuz ağ üzerinden yansıtmayı amaçlıyor. 8 inçlik ekranında Full HD çözünürlüğe destek sunacak olan kontrolcünün 3 saate yakın kullanılabileceği ortaya çıkmıştı.
Ortaya çıkan yeni sızıntılar Project Q kontrolcüsünde Android tabanlı bir işletim sistemi kullanılacağını gösteriyor. Sony bunu bilinçli mi seçti yoksa nihai sürümde farklı bir özel işletim sistemi mi olacak şimdilik bilinmiyor zira bu haliyle mod topluluğunun en önemli oyuncağı haline gelebilir. Asıl amacından saparak GeForce Now gibi, kullanıcıların PC oyunlarını bile oynayabileceği bir konsola dönüşmesi Sony için iyi mi yoksa kötü mü olur onu zaman gösterecek.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)