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    Sony Project Q'yu tanıttı ve ardından Spider-Man 2 oynanış videosunu paylaştı

    PlayStation Showcase 2023 yayınladı. Sony'nin merakla beklenen ürünü Project Q tanıtıldı ve ardından Spider-Man 2'nin genişletilmiş fragmanı ile etkinlik sona erdi. İşte Project Q ve Spider-Man 2:
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    İşte Sony'den Project Q ve Spider-Man 2 fragmanı Tam Boyutta Gör
    Sony, Twitch ve YouTube kanallarında PlayStation Showcase 2023'ü yayınladı. Bir saat süren program, Sony'nin yeni özel uzaktan yayın cihazı Project Q'ya bir bakış ve Spider-Man 2 için genişletilmiş bir fragmanla sona erdi.

    Wi-Fi üzerinden uzaktan oynama ile Project Q

    İşte Sony'den Project Q ve Spider-Man 2 fragmanı Tam Boyutta Gör
    Project Q, 8 inçlik bir HD ekrana sahip olacak ve PS5'ten Wi-Fi üzerinden uzaktan oynamaya izin verecek. Ayrıca DualSense kablosuz oyun kolunun tüm düğme ve özelliklerine sahip olacak. Sony, Project Q'nun taşınabilir doğasından faydalanmak için bazı oyun kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar hakkında PS5 ve PC ile çalışacağı ve her iki ürün de resmi olarak piyasaya sürüldüğünde büyük olasılıkla Project Q'da da çalışacağı dışında fazla bir bilgi yok.

    Cihazı tanıtan Jim Ryan şunları söyledi: "Yenilik bizim tutkumuz ve bu sadece hangi oyunları oynadığınız için değil, aynı zamanda onları nasıl oynadığınız için de geçerli. Bu yılın ilerleyen günlerinde PS5'inizden Wi-Fi üzerinden herhangi bir oyunu yayınlamanızı sağlayan bir cihaz piyasaya süreceğiz. Project Q, sekiz inçlik bir HD ekrana ve DualSense kablosuz kolun tüm düğme ve özelliklerine sahip olacak. Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

    Spider-Man 2 oynanış videosu da yayınlandı

    Spider-Man 2'de ise oyunun daha önce görülenden daha fazla hikayesi ve Insomniac'ın Kraven the Hunter, The Lizard ve Venom gibi kötü karakterleri ele aldığı uzun bir oynanış bölümü yer aldı. Oyunun bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Spider-Man 2'nin genişletilmiş fragmanını alt kısımdan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.gamingbible.com/news/playstation-officially-unveils-brandnew-console-817933-20230524 https://www.ign.com/articles/sony-announces-playstation-handheld-to-put-nvidia-shield-to-shame
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 17 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 18 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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