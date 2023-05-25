Sony Project Q'yu tanıttı ve ardından Spider-Man 2 oynanış videosunu paylaştı

Tam Boyutta Gör Sony, Twitch ve YouTube kanallarında PlayStation Showcase 2023'ü yayınladı. Bir saat süren program, Sony'nin yeni özel uzaktan yayın cihazı Project Q'ya bir bakış ve Spider-Man 2 için genişletilmiş bir fragmanla sona erdi.

Wi-Fi üzerinden uzaktan oynama ile Project Q

Tam Boyutta Gör Project Q, 8 inçlik bir HD ekrana sahip olacak ve PS5'ten Wi-Fi üzerinden uzaktan oynamaya izin verecek. Ayrıca DualSense kablosuz oyun kolunun tüm düğme ve özelliklerine sahip olacak. Sony, Project Q'nun taşınabilir doğasından faydalanmak için bazı oyun kulaklıklarını da duyurdu. Kulaklıklar hakkında PS5 ve PC ile çalışacağı ve her iki ürün de resmi olarak piyasaya sürüldüğünde büyük olasılıkla Project Q'da da çalışacağı dışında fazla bir bilgi yok.

Cihazı tanıtan Jim Ryan şunları söyledi: "Yenilik bizim tutkumuz ve bu sadece hangi oyunları oynadığınız için değil, aynı zamanda onları nasıl oynadığınız için de geçerli. Bu yılın ilerleyen günlerinde PS5'inizden Wi-Fi üzerinden herhangi bir oyunu yayınlamanızı sağlayan bir cihaz piyasaya süreceğiz. Project Q, sekiz inçlik bir HD ekrana ve DualSense kablosuz kolun tüm düğme ve özelliklerine sahip olacak. Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

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Spider-Man 2 oynanış videosu da yayınlandı

Spider-Man 2'de ise oyunun daha önce görülenden daha fazla hikayesi ve Insomniac'ın Kraven the Hunter, The Lizard ve Venom gibi kötü karakterleri ele aldığı uzun bir oynanış bölümü yer aldı. Oyunun bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Spider-Man 2'nin genişletilmiş fragmanını alt kısımdan izleyebilirsiniz.

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