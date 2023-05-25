Sony Project Q'yu tanıttı ve ardından Spider-Man 2 oynanış videosunu paylaştı

Wi-Fi üzerinden uzaktan oynama ile Project Q
Cihazı tanıtan Jim Ryan şunları söyledi: "Yenilik bizim tutkumuz ve bu sadece hangi oyunları oynadığınız için değil, aynı zamanda onları nasıl oynadığınız için de geçerli. Bu yılın ilerleyen günlerinde PS5'inizden Wi-Fi üzerinden herhangi bir oyunu yayınlamanızı sağlayan bir cihaz piyasaya süreceğiz. Project Q, sekiz inçlik bir HD ekrana ve DualSense kablosuz kolun tüm düğme ve özelliklerine sahip olacak. Yakın gelecekte daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."
Spider-Man 2 oynanış videosu da yayınlandı
Spider-Man 2'de ise oyunun daha önce görülenden daha fazla hikayesi ve Insomniac'ın Kraven the Hunter, The Lizard ve Venom gibi kötü karakterleri ele aldığı uzun bir oynanış bölümü yer aldı. Oyunun bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Spider-Man 2'nin genişletilmiş fragmanını alt kısımdan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.gamingbible.com/news/playstation-officially-unveils-brandnew-console-817933-20230524 https://www.ign.com/articles/sony-announces-playstation-handheld-to-put-nvidia-shield-to-shame Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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