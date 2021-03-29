Sony; PS3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişimi sonlandırdı

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Sony'nin eski nesillerden kalma konsolları için bazı destekler yavaş yavaş sonlandırılıyor. PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişilemiyor.

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Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak

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Geçtiğimiz günlerde 2021'in yaz aylarında Sony'nin, PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin online mağazlarını kapatacağına dair güçlü bir söylenti ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre bu söylenti doğru. Geçtiğimiz saatlerde Sony; PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin online mağazlarının web üzerinden erişimini sonlandırdı.

Sony'den konu ile ilgili hala bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu konsolların kendi mağazasına konsol üzerinden hala girilebiliyor ancak çökmeler olduğunu ve kullanmanın hiç rahat olmadığını söylemek gerek. Bu durum, geçtiğimiz günlerde çıkan söylentiyi ufak da olsa doğruluyor diyebiliriz.

Eğer yazın mağazalar tamamen kapatılırsa satın alınan oyunlara ne olacağı ise büyük merak konusu. Büyük bir ihtimalle kullanıma açık kalacaktır ancak yine de Sony'den resmi bir açıklama beklemek gerek.

https://www.vg247.com/2021/03/29/ps3-vita-psp-playstation-store-web-offline/

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