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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony; PS3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişimi sonlandırdı

    Geçtiğimiz günlerde çıkan söylenti gerçek gibi duruyor. Sony, yaz gelmeden PS3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişimi sonlandırdı. Yazın komple kapatabilir.
    29 Mart 2021, 19:30 (2 sa.)
    353
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony; PS3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişimi sonlandırdı
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    Sony'nin eski nesillerden kalma konsolları için bazı destekler yavaş yavaş sonlandırılıyor. PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin online mağazalarına web üzerinden erişilemiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak

    Ayrıca Bkz. "Sega, 2020'nin en iyi oyun yayıncısı oldu; Sony, Microsoft'un önünde"

    Geçtiğimiz günlerde 2021'in yaz aylarında Sony'nin, PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin online mağazlarını kapatacağına dair güçlü bir söylenti ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre bu söylenti doğru. Geçtiğimiz saatlerde Sony; PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin online mağazlarının web üzerinden erişimini sonlandırdı.

    Sony'den konu ile ilgili hala bir açıklama yapılmış değil. Söz konusu konsolların kendi mağazasına konsol üzerinden hala girilebiliyor ancak çökmeler olduğunu ve kullanmanın hiç rahat olmadığını söylemek gerek. Bu durum, geçtiğimiz günlerde çıkan söylentiyi ufak da olsa doğruluyor diyebiliriz. 

    Eğer yazın mağazalar tamamen kapatılırsa satın alınan oyunlara ne olacağı ise büyük merak konusu. Büyük bir ihtimalle kullanıma açık kalacaktır ancak yine de Sony'den resmi bir açıklama beklemek gerek.



    https://www.vg247.com/2021/03/29/ps3-vita-psp-playstation-store-web-offline/
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi günaydın, 1 sene oldu ciddi misiniz?
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