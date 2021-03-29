Sega, 2020'nin en iyi oyun yayıncısı oldu; Sony, Microsoft'un önünde

Oyun, film ve dizi gibi eğlence içeriklerine verilen inceleme puanlarını derleyen ve ortalama bir puan veren Metacritic, oyunlarının aldığı puanları açısından 2020'nin en iyi oyun şirketlerini açıkladı.
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Metacritic'in yayınladığı liste 12 aylık süreç içerisinde yayıncı şirketlerin yayınladığı oyunların, ortalama puanlarına göre en iyi 10 oyun şirketini gösteriyor. Listenin ilk sırasında ise oyun dünyasının eski isimlerinden Sega'yı görüyoruz. Sega, 2020 yılında Persona 4 Golden'ın PC versiyonu (87), Football Manager 2021 (85) ve Yakuza Like a Dragon (83) gibi oyunları yayınladı.
Listenin ikinci sırasında ise If Found… (84) ve I am Dead (77) yayıncısı Annapurna Interactive'i görüyoruz. Biraz daha aşağı baktığımızda ise oyuncuların büyük rekabet içerisinde olduğunu düşündüğü Sony ve Microsoft'u görüyoruz. Sony 2020 yılını Microsoft'un önünde kapatmış. İlk 10 oyunu aşağıda bulabilirsiniz. Tüm listeyi ise burada bulabilirsiniz.
- Sega
- Annapurna Interactive
- Capcom
- Sony
- Activision Blizzard
- Microsoft
- Aksys Games
- No More Robots
- Nintendo
- Devolver Digital
https://www.pcgamer.com/sega-is-metacritics-top-ranked-publisher-of-2020/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynen
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