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    Sega, 2020'nin en iyi oyun yayıncısı oldu; Sony, Microsoft'un önünde

    Metacritic'in son açıkladığı listeye göre aldığı puanlar açısından 2020'nin en iyi oyun yayıncısı Sega. Tüm listeyi ve diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Mart 2021, 14:30 (4 sa.)
    592
    12
    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Sega, 2020'nin en iyi oyun yayıncısı oldu; Sony, Microsoft'un önünde
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    Oyun, film ve dizi gibi eğlence içeriklerine verilen inceleme puanlarını derleyen ve ortalama bir puan veren Metacritic, oyunlarının aldığı puanları açısından 2020'nin en iyi oyun şirketlerini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni animesi Eden'dan fragman paylaşıldı"

    Metacritic'in yayınladığı liste 12 aylık süreç içerisinde yayıncı şirketlerin yayınladığı oyunların, ortalama puanlarına göre en iyi 10 oyun şirketini gösteriyor. Listenin ilk sırasında ise oyun dünyasının eski isimlerinden Sega'yı görüyoruz. Sega, 2020 yılında Persona 4 Golden'ın PC versiyonu (87), Football Manager 2021 (85) ve Yakuza Like a Dragon (83) gibi oyunları yayınladı.

    Listenin ikinci sırasında ise If Found… (84) ve I am Dead (77) yayıncısı Annapurna Interactive'i görüyoruz. Biraz daha aşağı baktığımızda ise oyuncuların büyük rekabet içerisinde olduğunu düşündüğü Sony ve Microsoft'u görüyoruz. Sony 2020 yılını Microsoft'un önünde kapatmış. İlk 10 oyunu aşağıda bulabilirsiniz. Tüm listeyi ise burada bulabilirsiniz.

    1. Sega
    2. Annapurna Interactive
    3. Capcom
    4. Sony
    5. Activision Blizzard
    6. Microsoft
    7. Aksys Games
    8. No More Robots
    9. Nintendo
    10. Devolver Digital


    https://www.pcgamer.com/sega-is-metacritics-top-ranked-publisher-of-2020/
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M m_yilmazefe (Mehmet Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sega her zaman ki yine önde 👍
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Capcom'da Sony'nin önünde, Annapurna'da Capcom'un önünde. Bu ne saçma başlık.
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    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft oyundan uzaklaştı gidiyor
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    oly1786 (caner nebi) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    microsoft doğru düzgün oyun yayınlamadığından, sonuç gayet normal.
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