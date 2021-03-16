Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta çıkışını yapmıştı. Ancak oyun dünyasının son yıllarda gördüğü en büyük hayal kırıklıklarından birine imza atarak çıkış yapmıştı.

İlginizi Çekebilir

CD Projekt'in siber saldırı sonrasında satışa sunulan oyun kaynak kodları satıldı

Ayrıca Bkz. "Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor"

10 Aralık'ta çıkışını yapan oyun, içerik anlamında bizlere vaat edilenden çok daha farklı bir şekilde çıkış yapmıştı. Bu yüzden oyuncular bir hayli sinirlendi ancak yine de sunulan oyunun içerik anlamında tatmin edici olduğunu, hatta bazı oyuncular için de iyi olduğunu söylemek mümkün. Ancak kesin bir şey var ki oyun performans anlamında kesinlikle sınıfta kaldı.

Yüksek donanıma sahip PC'lerde bile sorunlar yaşatırken, eski nesil konsollarda oynanmayacak seviyede sorunları bulunuyordu. Hatta hatırlayacağınız gibi oyunun bu kötü performansı sebebiyle PlayStation Mağazası'ndan oyun kaldırılmıştı. Arka planda çıkan söylentilere göre ise Sony ve CD Projekt arasında ciddi tartışmalar çıkmıştı.

Cyberpunk 2077'nin PlayStation Mağası'ndan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçmiş durumda ve hala oyun ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Normalde Şubat ayı içerisinde oyunun büyük bir yaması çıkacaktı ve hatalar büyük oranda düzeltilecekti. Ancak bu yama da CD Projekt'in siber saldırıya uğraması sebebiyle ertelendi. Cyberpunk 2077 her anlamda oyunculara ve oyun dünyasına birçok ilk yaşattı. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/cdprs_blockbuster_rpg_cyberpunk_2077_now_nearing_three_months_missing_from_ps_store

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.