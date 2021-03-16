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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti

    2020 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Cuberpunk 2077'nin çıkışından bir süre sonra bildiğiniz gibi PlayStation Store'dan kaldırılmıştı.
    16 Mart 2021, 10:30 (15 sa.)
    3,3b
    13
    19
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta çıkışını yapmıştı. Ancak oyun dünyasının son yıllarda gördüğü en büyük hayal kırıklıklarından birine imza atarak çıkış yapmıştı. 

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    Ayrıca Bkz. "Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor"

    10 Aralık'ta çıkışını yapan oyun, içerik anlamında bizlere vaat edilenden çok daha farklı bir şekilde çıkış yapmıştı. Bu yüzden oyuncular bir hayli sinirlendi ancak yine de sunulan oyunun içerik anlamında tatmin edici olduğunu, hatta bazı oyuncular için de iyi olduğunu söylemek mümkün. Ancak kesin bir şey var ki oyun performans anlamında kesinlikle sınıfta kaldı. 

    Yüksek donanıma sahip PC'lerde bile sorunlar yaşatırken, eski nesil konsollarda oynanmayacak seviyede sorunları bulunuyordu. Hatta hatırlayacağınız gibi oyunun bu kötü performansı sebebiyle PlayStation Mağazası'ndan oyun kaldırılmıştı. Arka planda çıkan söylentilere göre ise Sony ve CD Projekt arasında ciddi tartışmalar çıkmıştı.

    Cyberpunk 2077'nin PlayStation Mağası'ndan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçmiş durumda ve hala oyun ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Normalde Şubat ayı içerisinde oyunun büyük bir yaması çıkacaktı ve hatalar büyük oranda düzeltilecekti. Ancak bu yama da CD Projekt'in siber saldırıya uğraması sebebiyle ertelendi. Cyberpunk 2077 her anlamda oyunculara ve oyun dünyasına birçok ilk yaşattı. Bu konuda gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/cdprs_blockbuster_rpg_cyberpunk_2077_now_nearing_three_months_missing_from_ps_store
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    madonos 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geçen hafta yediğim mercimek çorbası üstünden 7 gün geçti...
    Yanıtla +33
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    M mustafacoban (mustafa coban) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    arkadaşım haberde bir şey yazmıyor farkında mısın?yani şöyle bir gelişme var denmiyor.yani ortada haber felan yok.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu şimdi haber mi :D dh iyice bitmiş bunu anlıyoruz
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Asaysan krad cok daha iyi.
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    D DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass de ücretsiz verirler
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    berk70 (Berk Kocatürk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi okuduğumda hiçbir haber alamadım zaten bildiğimiz şey ekstra ne var da tekrar haber oldu şimdi?
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    A ak_n (akın çetin) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun şuanki yamalarla gayet oynanabilir bi seviye hatta hata aramıyorsanız sorunsuz keyif alarak oynarsınız adamlar güzel bir evren oluşturdu güzel bir tarz oluşturdu kolay bişey değildi elbette şirketin de hataları var ama bu kadar abartılmamalıydı. Yan görevler dahil keyif alarak oynuyorum..
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    brs17 (barış ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) ak_n
    Şu an oynun çıkış yaptığı ana 3 platformdan ikisinde yani PS4 ve Xbox One da KESİNLİKLE oynanamaz durumda. Sadece PC'de sistemi iyi olanlar düzgün oynayabiliyor.
    Ha diyeceksiniz yeni nesil konsollar ıvır zıvır. Oyun yeni nesil konsollara ÇIKMADI. Geriye uyumluluk sayesinde oynanabiliyorlar ve ekstra güç sayesinde daha stabil çalıştırıyorlar oyunu.
    Daha oyun sözde yeni nesile çıkış yapacak ve ayrıca PS4 ve Xbox One sürümleri stabil çalışacak hale gelecek falan filan. Ben umudu kestim.
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    B Batuhangover01 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber beğenmeyen arkadaşlar için söylüyorum haberin iyisi kötüsü ve sınırı yoktur her haber herkese hitap edecek diye bir şey yok başlık ilginizi çekmediyse tıklamayın aq
    Şahsen ben ilgileniyorum çünkü oyunu çıkış yaptığı gün satın aldım ve büyük yama gelene kadar oynamama kararı aldım oyunu oynamak için yama gelmesini bekliyorum.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    arkadaşım haberde bir şey yazmıyor farkında mısın?yani şöyle bir gelişme var denmiyor.yani ortada haber felan yok.
    Yanıtla +16
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    R raseptin 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelişmeleri yazma artık
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    volcy123 14 sa. ( Mesaj Silindi ) raseptin
    Hangi gelişme?
    Yanıtla +2
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    blue7 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun o kadar şişirilip abartıldı ki gelinen nokta hiçte sürpriz olmadı, bir balonu çok şişirirseniz eninde sonunda patlar.
    Yanıtla +2
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    keremec (Kerem Safa ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steamde Witcher 3 ün günlük oyuncu sayısı Cyberpunk 2077 nin günlük oyuncu sayısından fazla.
    Yanıtla +9
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    "CD Projekt'in siber saldırıya uğraması sebebiyle ertelendi." buna inanan varsa birşey demiyorum daha... Bunlar tam bi 3 kağıtçı çıktı olan bu.
    Yanıtla +7
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    madonos 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geçen hafta yediğim mercimek çorbası üstünden 7 gün geçti...
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    3267 kez okundu.
    10 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, cd projekt red ve
    4 etiket daha ps store playstation playstation mağazası Yazılım
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