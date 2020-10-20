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    PlayStation Plus Türkiye fiyatları bu ay zamlanıyor

    PlayStation Plus abonelik ücretlerine ülkemizde bu ay zam geliyor. Eski fiyatlardan aboneliğinizi yenilemek istiyorsanız şu sıralar son şansınız.
    3 gün
    6,1b
    1
    38
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    PlayStation Plus Türkiye fiyatları bu ay zamlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation Plus abonelik ücretlerine bu ay Türkiye'de önemli bir zam geliyor. 29 Ekim itibarıyla %66'ya varan zamlar fiyatlara yansıyacak. Aboneliğinizi şu anki fiyatlardan yenilemek istiyosanız şu sıralar son şansınız.

    Yeni PS Plus zamları ilk kez Mart ayının başında açıklanmıştı. Zamların aslında Nisan ayının sonunda yansıması bekleniyordu ancak Sony Türkiye pandemi nedeniyle yaklaşık altı ay erteleme kararı aldı. Yeni fiyatlar şimdi nihayet resmen yerini alıyor olacak.

    PS Plus yeni Türkiye fiyatları:

    • 12 Aylık PS Plus aboneliği -- 240 TL
    • 3 Aylık PS Plus aboneliği -- 100 TL
    • 1 Aylık PS Plus aboneliği -- 40 TL

    Yeni fiyatlar 29 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve bu tarihe kadar eski fiyatlardan abonelik alabileceksiniz.

    Fiyatlar şu anda nasıl?

    PlayStation Plus aboneliklerinde şu anda normal fiyatlar şu şekilde:

    • PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL
    • PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL
    • PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün
    PS Fanları: evet Sony devam et
    Yanıtla +19
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    malchik (Back ) 2 gün
    onların ps plusi varsa bizim allahimiz var
    Yanıtla +18
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    gowlet 3 gün
    Son gün 1 sene daha plus basacam...
    Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    Shelby_34 (Mert ) 14 sa.
    Şu an oynayacak oyunum ve plus’ım yok. 1 senelik plus almamı önerir misiniz? Yoksa indirimleri bekleyip oyun mu alayım? 1 senelik plus alırsam online oyun oynamaktan çok gelen plus oyunlarını oynayacağım
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    DH Misafiri 1 gün
    Hala playstation oynayan kaldımı herkes sattı makinayı
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    joven 2 gün
    Din düşmanı kefere takımı güya yarım aklınca dalga geçiyor bir virüslük nefesiniz var aman ha dikkat edin.
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    Paetzold 2 gün
    Güncelleme diyelim
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    Rocksolidv (Bora ) 2 gün (düzenlendi)
    herşeye zam
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    zaten ürün alınıyoe ne üyelği
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    kubilayunvanli (Kubilay ) 2 gün
    Yeni fiyatlar nihayet derken?
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    matador_mirkhan 2 gün
    Bindirim öncesi indirim umudu😅
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    Sean john (SEAN JOHN) 2 gün
    Daha yazın mı ne zamlanmamışmıydı
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    Souls_dd 2 gün
    Gec bile kaldı
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    6145 kez okundu.
    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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