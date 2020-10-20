PlayStation Plus Türkiye fiyatları bu ay zamlanıyor

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PlayStation Plus abonelik ücretlerine bu ay Türkiye'de önemli bir zam geliyor. 29 Ekim itibarıyla %66'ya varan zamlar fiyatlara yansıyacak. Aboneliğinizi şu anki fiyatlardan yenilemek istiyosanız şu sıralar son şansınız.

Yeni PS Plus zamları ilk kez Mart ayının başında açıklanmıştı. Zamların aslında Nisan ayının sonunda yansıması bekleniyordu ancak Sony Türkiye pandemi nedeniyle yaklaşık altı ay erteleme kararı aldı. Yeni fiyatlar şimdi nihayet resmen yerini alıyor olacak.

PS Plus yeni Türkiye fiyatları:

12 Aylık PS Plus aboneliği -- 240 TL

3 Aylık PS Plus aboneliği -- 100 TL

1 Aylık PS Plus aboneliği -- 40 TL

Yeni fiyatlar 29 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve bu tarihe kadar eski fiyatlardan abonelik alabileceksiniz.

Fiyatlar şu anda nasıl?

PlayStation Plus aboneliklerinde şu anda normal fiyatlar şu şekilde:

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 24 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 75 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 180 TL

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