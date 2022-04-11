Sony ve LEGO'nun arkasındaki şirket KIRKBI, Epic Games'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı

Oyun sektöründe son dönemde çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Özellikle Epic Games çok ciddi yatırımlar alıyor. Geçtiğimiz saatlerde de Epic Games tarafından ciddi bir haber geldi.
Sony ve KIRKBI'den Yatırım
Geçtiğimiz saatlerde Epic Games, Sony Group Corporation'ın ve LEGO Group'un arkasındaki şirket olan KIRKBI'nin Epic Games'e birer milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım şirketin metaverse inşa etme ve devam eden büyümesini destekleme vizyonunu ilerletmek için yapıldı.
Bu yatırımın ardından Epic Games'in öz sermaye değerlemesi 31,5 milyar dolar. Özellikle Epic Games ve Sony arasında son dönemde ciddi anlaşmalar oluyor. Gelecekte ne gibi ortaklıklar göreceğimizi de bu yüzden bir hayli merak ediyoruz diyebiliriz. Yatırıma dair resmi açıklamayı burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maalesef kaçınılmazdı
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