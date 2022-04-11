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    Sony ve LEGO'nun arkasındaki şirket KIRKBI, Epic Games'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı

    Epic Games geçtiğimiz saatlerde Sony Group Corporation'ın ve LEGO Group'un arkasındaki KIRKBI'nin Epic Games'e birer milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. 
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    Sony ve KIRKBI, Epic Games'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptı
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    Oyun sektöründe son dönemde çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Özellikle Epic Games çok ciddi yatırımlar alıyor. Geçtiğimiz saatlerde de Epic Games tarafından ciddi bir haber geldi.

    Sony ve KIRKBI'den Yatırım

    Geçtiğimiz saatlerde Epic Games, Sony Group Corporation'ın ve LEGO Group'un arkasındaki şirket olan KIRKBI'nin Epic Games'e birer milyar dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Bu yatırım şirketin metaverse inşa etme ve devam eden büyümesini destekleme vizyonunu ilerletmek için yapıldı.

    Bu yatırımın ardından Epic Games'in öz sermaye değerlemesi 31,5 milyar dolar. Özellikle Epic Games ve Sony arasında son dönemde ciddi anlaşmalar oluyor. Gelecekte ne gibi ortaklıklar göreceğimizi de bu yüzden bir hayli merak ediyoruz diyebiliriz. Yatırıma dair resmi açıklamayı burada bulabilirsiniz.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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