Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM5, yakında piyasaya sürülebilir

Sony WF-1000XM5, Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından onaylandı
Yeni Sony TWS kulaklıkların Wireless Power Consortium tarafından onaylandığı düşünülürse, Sony WF-1000XM4'ünkine benzer Qi kablosuz şarj ve 2W kablosuz şarj desteği ile piyasaya sürülmesi beklenebilir. Şarj kutusuyla toplam 24 saat dinleme süresi sunması beklenen cihazın selefi gibi sadece üç dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım sunması da bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi