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    Anlık Bildirim

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM5, yakında piyasaya sürülebilir

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM5, sertifika sitesinde ortaya çıktı. İki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen kulaklığın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Sony WF-1000XM5, yakında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Sony, şimdilerde Sony WF-1000XM4 halefi Sony WF-1000XM5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sertifika sitelerinde de ortaya çıkan bu kulaklıkların temel özellikleri ise birkaç gün önce The Walkman Blog tarafından hazırlanan bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

    Sony WF-1000XM5, Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından onaylandı

    Yeni Sony TWS kulaklıkların Wireless Power Consortium tarafından onaylandığı düşünülürse, Sony WF-1000XM4'ünkine benzer Qi kablosuz şarj ve 2W kablosuz şarj desteği ile piyasaya sürülmesi beklenebilir. Şarj kutusuyla toplam 24 saat dinleme süresi sunması beklenen cihazın selefi gibi sadece üç dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım sunması da bekleniyor.

    Sony WF-1000XM5, yakında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Selefine kıyasala daha küçük boyutlarda gelmesi beklenen kulaklığın boyutundan ötürü daha rahat olması bekleniyor. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak kulaklıkların her biri 5.9 gram ağırlığında olacak. USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilecek cihaz, çok noktalı bağlantıya, dokunmatik kontrollere ve hassas ses alma teknolojisine de sahip olacak. 
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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