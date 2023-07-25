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    Anlık Bildirim

    Sony, şimdiye kadarki en iyi gürültü önleyici kulaklığını tanıttı

    Sony, beklenen kablosuz kulak içi kulaklık modelini tanıttı. Sony'nin şimdiye kadarki en iyi gürültü önleyici kulaklık modeli WF-1000XM5, yüksek fiyatla satışa sunulacak.
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    Sony WF-1000XM5 gürültü önleyici kablosuz kulak içi kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, beklendiği üzere yeni TWS kulaklık modelini tanıttı. Sony WF-1000XM5 olarak tanıtılan kablosuz kulak içi kulaklık, Sony’nin deyimiyle olağanüstü ses kalitesi, gelişmiş gürültü önleme, olağanüstü arama netliği ve konforlu tasarımı bir araya getiriyor. Sony WF-1000XM5 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Sony WF-1000XM5 gürültü önleyici kulaklık özellikleri

    Sony WF-1000XM5 özellikleri Tam Boyutta Gör
    WF-1000XM5, net tiz ve zengin bas (düşük distortion ile) sağlayan yeni tasarlanmış Dynamic Driver X ile ses kalitesinde farkını ortaya koymayı amaçlıyor. Gelişmiş müzik kalitesi için LDAC ve DSEE Extreme aracılığıyla yüksek çözünürlüklü kablosuz sesi destekliyor. Ayrıca keyifli müzik dinleme deneyimi için 360 Reality Audio teknolojisi mevcut. Kulaklık, AirPods Pro ve başka kulaklıklarda deneyimlediğimiz, sesi baş hareketine göre ayarlayan kafa takibi teknolojisine de sahip.

    Her kulaklıkta ortam seslerini doğru bir şekilde algılayan üç mikrofon bulunuyor. Kulaklık, yeni Dynamic Driver X sayesinde daha düşük frekansları daha iyi üretebiliyor. Gürültü yalıtımlı kulaklık uçları, yüksek frekans aralığındaki gürültüyü azaltıyor. Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma algoritması ve gürültülü ortamlarda bile sesin net ve doğal çıkmasını sağlayan kemik iletimi sensörleri mevcut. Rüzgar gürültüsü azaltma özelliği, dış aramalarda daha rahat konuşmasını sağlıyor.

    Sony WF-1000XM5 şarj Tam Boyutta Gör
    Sony WF-1000XM5 kulaklık, önceki modellere kıyasla %25 daha küçük, %20 daha hafif yapıda. Kulaklık uçları da dört farklı boyutta geliyor. Sony’nin yeni kablosuz kulak içi kulaklığı, tek şarjla 8 saate kadar çalma süresi veriyor. 3 dakikalık hızlı şarj, 60 dakika müzik dinleme süresi sağlıyor. Kulaklık, kablosuz olarak da şarj edilebiliyor.

    Eller serbest dinleme için otomatik oynatma, Spotify ve Apple Music gibi popüler müzik platformları için destek ve uzamsal ses teknolojisi, uyarlanabilir ses kontrolü, Speak-to-Chat gibi Sony'ye özgü özelliklerin yanı sıra iki Bluetooth cihazıyla eş zamanlı eşleştirme sağlayan Multipoint Connect, WF-1000XM5 gürültü önleyici Bluetooth kulaklık modelinin diğer özellikleri arasında. Kulaklık, IPX4 sertifikalı olmasıyla suya dayanıklı.

    Sony WF-1000XM5 fiyatı

    Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Sony WF-1000XM5 kablosuz kulak içi kulaklığın fiyatı; 300 dolar. Kulaklık, Ağustos ayında satışa sunulacak.

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