Sony, şimdiye kadarki en iyi gürültü önleyici kulaklığını tanıttı

Sony WF-1000XM5 gürültü önleyici kulaklık özellikleri
Her kulaklıkta ortam seslerini doğru bir şekilde algılayan üç mikrofon bulunuyor. Kulaklık, yeni Dynamic Driver X sayesinde daha düşük frekansları daha iyi üretebiliyor. Gürültü yalıtımlı kulaklık uçları, yüksek frekans aralığındaki gürültüyü azaltıyor. Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma algoritması ve gürültülü ortamlarda bile sesin net ve doğal çıkmasını sağlayan kemik iletimi sensörleri mevcut. Rüzgar gürültüsü azaltma özelliği, dış aramalarda daha rahat konuşmasını sağlıyor.
Eller serbest dinleme için otomatik oynatma, Spotify ve Apple Music gibi popüler müzik platformları için destek ve uzamsal ses teknolojisi, uyarlanabilir ses kontrolü, Speak-to-Chat gibi Sony'ye özgü özelliklerin yanı sıra iki Bluetooth cihazıyla eş zamanlı eşleştirme sağlayan Multipoint Connect, WF-1000XM5 gürültü önleyici Bluetooth kulaklık modelinin diğer özellikleri arasında. Kulaklık, IPX4 sertifikalı olmasıyla suya dayanıklı.
Sony WF-1000XM5 fiyatı
Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelen Sony WF-1000XM5 kablosuz kulak içi kulaklığın fiyatı; 300 dolar. Kulaklık, Ağustos ayında satışa sunulacak.