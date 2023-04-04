Sony WF-C700 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu

Sony WF-C700 özellikleri ve fiyatı
Sapsız ve yekpare bir tasarımı olan Sony WF-C700 kablosuz kulaklık modeli 5mm dinamik sürücüler ile donatılmış. DSEE dijital ses güçlendirme motoru ile yüksek ses kalitesi elde ediliyor.
Aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık, kullanıcının aktivitesine göre engelleme şiddetini ve bulunduğu konuma göre de şeffaf modu otomatik olarak ayarlayabiliyor. 360 derece mekânsal ses sunan kulaklık birden fazla cihaza aynı anda bağlanma özelliğini ise sonraki bir güncelleme ile sunacak.
Tek şarj ile ANC kapalı 10 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu sayesinde 20 saat daha kazanıyor. Sony WF-C700 tam kablosuz kulaklık modeli 130 Avro fiyat etiketi üzerinden satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı