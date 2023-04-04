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    Anlık Bildirim

    Sony WF-C700 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu

    Sony’nin orta seviyeye odaklanan yeni tam kablosuz kulaklığı Sony WF-C700, aktif gürültü engelleme ve ortama göre şeffaf moda geçme gibi özelliklerle geliyor.   
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    Sony WF-C700 Tam Boyutta Gör
    Bir süredir görselleri internete sızdırılan Sony’nin yeni tam kablosuz kulaklığı WF-C700 resmiyet kazandı. Orta seviyeye hitap eden Sony WF-C700 kulaklık modeli spor bir tasarım benimsiyor.

    Sony WF-C700 özellikleri ve fiyatı

    Sapsız ve yekpare bir tasarımı olan Sony WF-C700 kablosuz kulaklık modeli 5mm dinamik sürücüler ile donatılmış. DSEE dijital ses güçlendirme motoru ile yüksek ses kalitesi elde ediliyor.

    Aktif gürültü engelleme yapabilen kulaklık, kullanıcının aktivitesine göre engelleme şiddetini ve bulunduğu konuma göre de şeffaf modu otomatik olarak ayarlayabiliyor. 360 derece mekânsal ses sunan kulaklık birden fazla cihaza aynı anda bağlanma özelliğini ise sonraki bir güncelleme ile sunacak.

    Tek şarj ile ANC kapalı 10 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu sayesinde 20 saat daha kazanıyor. Sony WF-C700 tam kablosuz kulaklık modeli 130 Avro fiyat etiketi üzerinden satılacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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