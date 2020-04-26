Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi

Japon teknoloji devi Sony, Xperia 1 II isimli yeni amiral gemisi telefonunu geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmıştı. Şirket lansman etkinliği sırasında cihazın 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi.İlginizi Çekebilir Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti
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Sony İspanya resmi Twitter hesabı akıllı telefonun Nisan sonuna doğru Avrupa’da satışa çıkacağını belirtmişti ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle planlar değişti. Son bilgilere göre cihaz Mayıs sonu itibarıyla ön siparişe açılacak.
Avrupa fiyatı: 1.200 euro
Sony Xperia 1 II, 4K çözünürlükte 6.5 inç OLED ekran taşıyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alan akıllı telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pilden beslendiğini belirtelim.
Amiral gemisinin arka panelinde 12 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Sony Xperia 1 II Avrupa'da 1.200 euro fiyat etiketiyle satılacak.
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