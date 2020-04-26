Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi

    Sony Xperia 1 II'nin Nisan sonu itibarıyla Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyordu. Ancak amiral gemisi telefonun çıkışı rötarlı olacak.
    1 sa.
    653
    45
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Japon teknoloji devi Sony, Xperia 1 II isimli yeni amiral gemisi telefonunu geçtiğimiz Şubat ayında tanıtmıştı. Şirket lansman etkinliği sırasında cihazın 2020'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sony Xperia 1 II'nin Avrupa çıkış tarihi netleşti

    Ayrıca Bkz. "Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor"

    Sony İspanya resmi Twitter hesabı akıllı telefonun Nisan sonuna doğru Avrupa’da satışa çıkacağını belirtmişti ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle planlar değişti. Son bilgilere göre cihaz Mayıs sonu itibarıyla ön siparişe açılacak.

    Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Avrupa fiyatı: 1.200 euro

    Sony Xperia 1 II, 4K çözünürlükte 6.5 inç OLED ekran taşıyor. Gücünü 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alan akıllı telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pilden beslendiğini belirtelim.

    Amiral gemisinin arka panelinde 12 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Sony Xperia 1 II Avrupa'da 1.200 euro fiyat etiketiyle satılacak.



    https://news.mydrivers.com/1/685/685435.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Drummerrrr (Oguz Han) 41 dk. en beğenilen Patren
    Ne kadarda kaprisli ve sekile önem veren milletiz. Zevkler , tasarim göreceli kavramdir. Emin olki suanda piyasaya cikan katlanabilir ve ekranin ortasinda sivilce olan dandroidlerden daha yakisikli ve agir.
    Ne kadarda kaprisli ve sekile önem veren milletiz. Zevkler , tasarim göreceli kavramdir. Emin olki suanda piyasaya cikan katlanabilir ve ekranin ortasinda sivi...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Patren 23 dk. Drummerrrr
    Bruhhh, sen kundakta bebeken ben bu forumda üyeydim.

    Senin yaşın kadar ben bu forumda üyeyim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 13 dk.
    Şekli şemali yerinde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Patren 1 sa.
    Bi bitmediniz

    Hep aynı tasarım mı olur son 12 yıldır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Drummerrrr (Oguz Han) 41 dk. Patren
    Ne kadarda kaprisli ve sekile önem veren milletiz. Zevkler , tasarim göreceli kavramdir. Emin olki suanda piyasaya cikan katlanabilir ve ekranin ortasinda sivilce olan dandroidlerden daha yakisikli ve agir.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Zahmet olmuş pandemi olmasaydı erken getirirlerdi kesin, ha bekleyen varsa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor 1 sa. Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi Sonraki Xiaomi Mi 10 Youth, Samsung yapımı ekranla geliyor 2 sa. Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor 3 sa. Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor 3 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, doktorları COVID-19'dan koruyor 4 sa. Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye 4 sa. Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor 4 sa. Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı 5 sa. Yeni Samsung Galaxy Watch sertifikalandı 6 sa. Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak 6 sa. Honor 10X'in X10 ismiyle geleceği onaylandı ve teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 7 sa. Sol taraftan şarj edilen MacBook Pro’lar ısınıyor 7 sa. Sistem toplayacaklar dikkat | Yeni fiyat/performans işlemcileri 7 sa. WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı 8 sa. Valorant'a rekabetçi modu geliyor! 8 sa. Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor 9 sa. 6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor 10 sa. Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı 11 sa. YOBYBO Note 20 tam kablosuz kulaklık kılıf tasarımı ile ses getirecek 11 sa. Bulut Sunucu Nedir? 19 sa. Renault Megane'ın geleceği belirsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlar...
    DonanımHaber
    Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu
    DonanımHaber
    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etki...
    DonanımHaber
    The Division 2'yi 8 Saat Boyunca Ücretsiz Oynayın
    Bölüm Sonu Canavarı
    Telling Lies 28 Nisan'da PS4, Xbox One ve Switch'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    Netflixteki dizilerdeki eşcinsel sahnelerden artık gına geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim