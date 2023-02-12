Sony Xperia 1 V resmi render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Sony Xperia 1 V görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı
Sızdırılan render görüntülerine baktığımızda mor renk tonları ile dikkat çeken Xperia 1 V, Sony’nin alışık olduğumuz tasarım çizgisini koruyacak gibi gözüküyor. Bu bağlamda minimal çerçevelere ve modern bir görünüme sahip olan akıllı telefon, dikey bir kamera adasına konumlandırılan üçlü kamera sistemiyle Xperia 1 IV’ten izler taşıyor.
Sızıntılar ise, akıllı telefonun arka tarafında 12 megapiksel ana, 48 megapiksel geniş açı ve 12 megapiksel periskop olmak üzere üçlü bir sensör tasarımından destek alacağını söylüyor. Ancak burada yer verilecek 12MP ana kameranın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Zira güncel amiral gemisi telefonlar, 50MP ve üzeri ana kamera çözünürlükleri ile karşımıza çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah