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    Anlık Bildirim

    Sony Xperia 1 V resmi render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Teknoloji devi Sony, yakında Xperia 5 IV modelinin halefi olacak Xperia 1 V modelini piyasaya sürecek. Bugün merakla beklenen telefonun resmi render görüntüleri sızdırıldı. 
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    Sony Xperia 1 V resmi render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, yılın beklenen akıllı telefonlarından biri olan Sony Xperia 1 V modelini çok yakında piyasaya sürecek. Yenilik ve performans konusunda önemli geliştirmeler içerecek akıllı telefonun, resmi tanıtıma kısa bir süre kala özellikleri ve render görüntüleri ortaya çıktı.

    Sony Xperia 1 V görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı

    Sızdırılan render görüntülerine baktığımızda mor renk tonları ile dikkat çeken Xperia 1 V, Sony’nin alışık olduğumuz tasarım çizgisini koruyacak gibi gözüküyor. Bu bağlamda minimal çerçevelere ve modern bir görünüme sahip olan akıllı telefon, dikey bir kamera adasına konumlandırılan üçlü kamera sistemiyle Xperia 1 IV’ten izler taşıyor.

    Sony Xperia 1 V resmi render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihli sızıntılara göre Sony Xperia 1 V, kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak. Ön tarafında ise 6,5 inç boyutlarında 120Hz AMOLED panel ile geleceği belirtilen telefona, 5.000mAh pil ve 16GB’a kadar RAM eşlik edecek. Sony Xperia serisinden alışık olduğumuz üzere Xperia 1 V’nin kamera tasarımıyla öne çıkması bekleniyor.

    Sızıntılar ise, akıllı telefonun arka tarafında 12 megapiksel ana, 48 megapiksel geniş açı ve 12 megapiksel periskop olmak üzere üçlü bir sensör tasarımından destek alacağını söylüyor. Ancak burada yer verilecek 12MP ana kameranın biraz şaşırtıcı olduğunu belirtmemiz gerek. Zira güncel amiral gemisi telefonlar, 50MP ve üzeri ana kamera çözünürlükleri ile karşımıza çıktı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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