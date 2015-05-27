Microsoft'un Android uygulamaları artık her cihazda

Microsoft'un mobil platformlarda özellikle Android uygulamalarının yaygınlaşması için takip ettiği strateji dikkate dğer bir hal almaya başladı. Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor.





Bir dönem Android işletim sisteminin kendisine ait birkaç patenti kullanması nedeniyle üreticilere karşı girişimlerde bulunan Microsoft, neredeyse tüm ekosistemi tabiri yerindeyse haraca bağlamıştı. Şimdi ise lisans bedelini azaltma karşılığında Android uygulamalarını bu üreticilere sunmaya başladı.





Samsung ve Dell firmalarının ardından Sony ve LG de Android cihazlarında Microsoft uygulamalarına yer verecek. Bu uygulamalar Office paketi, OneDrive ve Skype şeklinde sıralanıyor. Sony Xperia Z4 Tablet modelinde ve LG'nin henüz duyurulmamış bir tablet modelinde bu uygulamalar ön yüklü olarak gelecek.





Bunun haricinde yaklaşık 18 firma daha Microsoft'un programına katılma kararı aldı. En bilinenleri Haier, Prestigio, Wortmann şeklinde olan firmalar kısa süre içerisinde yeni ürünlerine Microsoft uygulamalarını yükleyecek.

http://www.phonearena.com/news/Sony-LG-and-others-will-pre-install-Microsoft-Office-and-Skype-on-their-Android-tablets_id69701