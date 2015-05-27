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Microsoft'un Android uygulamaları artık her cihazda

3 yıl
3,1b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Android uygulamaları artık her cihazda

Microsoft'un mobil platformlarda özellikle Android uygulamalarının yaygınlaşması için takip ettiği strateji dikkate dğer bir hal almaya başladı. Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor. 

Bir dönem Android işletim sisteminin kendisine ait birkaç patenti kullanması nedeniyle üreticilere karşı girişimlerde bulunan Microsoft, neredeyse tüm ekosistemi tabiri yerindeyse haraca bağlamıştı. Şimdi ise lisans bedelini azaltma karşılığında Android uygulamalarını bu üreticilere sunmaya başladı. 

Samsung ve Dell firmalarının ardından Sony ve LG de Android cihazlarında Microsoft uygulamalarına yer verecek. Bu uygulamalar Office paketi, OneDrive ve Skype şeklinde sıralanıyor. Sony Xperia Z4 Tablet modelinde ve LG'nin henüz duyurulmamış bir tablet modelinde bu uygulamalar ön yüklü olarak gelecek. 

Bunun haricinde yaklaşık 18 firma daha Microsoft'un programına katılma kararı aldı. En bilinenleri Haier, Prestigio, Wortmann şeklinde olan firmalar kısa süre içerisinde yeni ürünlerine Microsoft uygulamalarını yükleyecek.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-LG-and-others-will-pre-install-Microsoft-Office-and-Skype-on-their-Android-tablets_id69701 Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen Hypnox
Hypnox

Biyturs_OnSr

Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor.Microsoft, neredeyse tüm ekosistemi tabiri yerindeyse haraca bağlamıştı.Nerede tarafsız haber, nerede tarafsız editör.


Sen geliştir kullanışlı populer olacak alternatif uygulamalar onu kullanalım. Microsoftun hastası değil kimse. :)

Benim buradaki tepkim editöre. Patentler Microsoft'un elinde olduğuna göre istediği her şeyi yapabilir. Ticaret bu. Google hiçbir uygulamasını Windows'a getirmeyince bir şey olmuyorda, Microsoft her uygulamasını Android'e getirince mi sorun oluyor :)

"Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor." Bu cümleyi dikkatlice inceleyelim. Ölümden kasıt patent ücretleri. Sıtmadan kasıt Office, OneDrive, OneNote gibi harika uygulamalar. LG'nin Samsung'un Sony'nin kendi Office uygulamaları varda biz mi bilmiyoruz ? Microsoft neredeyse bedavaya Office koyuyor telefonlara, editör bunu sanki Microsoft hem patent ücreti istiyor hemde Office parası istiyor gibi okuyucuya yansıtıyor.
HypnoxBiyturs_OnSrFirma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor.Microsoft, neredeyse tüm...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Chandler Bing 3 yıl
microsoft en azından patentinin peşinden koşuyor. apple gibi "şekli bizimkine bezüyüüür" veya "dikdörtgen telefon yapıyorlær" diye dava açıp durmuyor.
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catlion 3 yıl
sanki virüs yükletiyor. ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ne alaka. zaten çoğu kullanıcının kullandığı uygulamalar sadece Windows 10 pcler ile daha senkron çalışması için her telefon ve tablette olmasını istiyor Microsoft. Asıl amacı insanların kafasındaki eh, kaka Microsoft imajını temizlemek ve insanların tercih ettiği değil sevdiği bir işletim sistemiyapmak. Sayın Ekrem71.
sanki virüs yükletiyor. ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ne alaka. zaten çoğu kullanıcının kullandığı uygulamalar sadece Windows 10 pcler ile daha senkron çalı...
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DH Misafiri 3 yıl
Türk kafasında arge yapıp lisans satmak " haraca bağlamak" diye geçiyorsa buradan anlamak lazım neden arge yapılmıyor.
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Paroksetin 3 yıl
Bir ekrem71 klasiği..
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Umutcan 3 yıl
Google tüm cihazlardan zorla kullanım bilgileri ve dolayısıyla zorla reklam geliri elde ederken firmaları haraca bağlamış olmuyor mu şimdi ?
Google reklamdan, Microsoft ise patentten ve yazılımların lisanslarından kazanıyor metodları farklı sade. Dikkat ederseniz artık Microsoft da akıllı telefonlarda ve ufak boyutlu tabletlerde işletim sistemi lisans olayını ücretsizleştirdi.
Yani sistemin kendisinden değil, mağazasından ve sattığı yazılımlardan kazanacak.
Bu tarz uygulamaların cihazla birlikte gelmesi de zaten kötü birşey değil, 3. parti basit office appleri mesela docx dökümanlardaki gelişmiş tabloları, grafikleri hatalı okuyor.
O uygulamalar zaten alanında en iyisi, bir yerden sonra kullanıcının dönüp dolaşıp kullanacağı şeyler.
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danGerfuLL 3 yıl
Koskoca Microsoft, Google'in sistemine entegre uygulama icin lisans bedelinden feragat ediyor.


Internet olayinin artik ne kadar bilgisayarlardan cikip akilli cihazlara geldigini idrak etmemiz gerekiyor sanirim.
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Artizt 3 yıl
Haberi yazan arkadaş, bir daha haber yazmazsa iyi olur.
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simbolmina 3 yıl
s_mail
Editör arkadaşın yazım şeklinden rahatsız olan bir tek benmiyim? bir insan bu kadar mı yanlı olur arkadaş.

Hayır, yukarıda yazan hemen herkes rahatsız olmuş. Beni de rahatsız etti. Patentleriyle, ücretsiz veya karşılıksızmış gibi kullandırılan sistemlerle Google ve Apple gibi firmaları tanıdıktan sonra Microsft'un aslında baya eli yüzü düzgün bir firma olduğunu takip edenler fark etti ve alışılmış kötüleme yazılarından insanlar artık rahatsız oluyor.
Geçtiğimiz aylarda artık ücretsiz hiçbir uygulama oyun kullanmayacağım diye karar aldım. Parası neyse verelim ama ücretsiz diye diğer firmaların malı olmayalım. Sanki Google ve Apple bize değil biz onlara çalışıyoruz. Özellikle google.
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s_mail 3 yıl
Editör arkadaşın yazım şeklinden rahatsız olan bir tek benmiyim? bir insan bu kadar mı yanlı olur arkadaş.
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oktayakgoz 3 yıl
haberciliğinde bir raconu olması lazımdı ama haberi okuyunca herhangi bir raconun kalmadığını gördük. halbuki hırsızlığın bile bir raconu vardır
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catlion 3 yıl
sanki virüs yükletiyor. ölümü gösterip sıtmaya razı etmek ne alaka. zaten çoğu kullanıcının kullandığı uygulamalar sadece Windows 10 pcler ile daha senkron çalışması için her telefon ve tablette olmasını istiyor Microsoft. Asıl amacı insanların kafasındaki eh, kaka Microsoft imajını temizlemek ve insanların tercih ettiği değil sevdiği bir işletim sistemiyapmak. Sayın Ekrem71.
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Hypnox 3 yıl
Biyturs_OnSr
Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor.Microsoft, neredeyse tüm ekosistemi tabiri yerindeyse haraca bağlamıştı.Nerede tarafsız haber, nerede tarafsız editör.

Sen geliştir kullanışlı populer olacak alternatif uygulamalar onu kullanalım. Microsoftun hastası değil kimse. :)
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Biyturs_OnSr 3 yıl Hypnox
Hypnox

Biyturs_OnSr

Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor.Microsoft, neredeyse tüm ekosistemi tabiri yerindeyse haraca bağlamıştı.Nerede tarafsız haber, nerede tarafsız editör.


Sen geliştir kullanışlı populer olacak alternatif uygulamalar onu kullanalım. Microsoftun hastası değil kimse. :)

Benim buradaki tepkim editöre. Patentler Microsoft'un elinde olduğuna göre istediği her şeyi yapabilir. Ticaret bu. Google hiçbir uygulamasını Windows'a getirmeyince bir şey olmuyorda, Microsoft her uygulamasını Android'e getirince mi sorun oluyor :)

"Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor." Bu cümleyi dikkatlice inceleyelim. Ölümden kasıt patent ücretleri. Sıtmadan kasıt Office, OneDrive, OneNote gibi harika uygulamalar. LG'nin Samsung'un Sony'nin kendi Office uygulamaları varda biz mi bilmiyoruz ? Microsoft neredeyse bedavaya Office koyuyor telefonlara, editör bunu sanki Microsoft hem patent ücreti istiyor hemde Office parası istiyor gibi okuyucuya yansıtıyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
"Firma ölümü gösterip sıtmaya razı eder tarzda bir strateji izliyor."
"Microsoft, neredeyse tüm ekosistemi tabiri yerindeyse haraca bağlamıştı."
Nerede tarafsız haber, nerede tarafsız editör.
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