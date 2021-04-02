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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde

    Sony’nin ay ortasında düzenleyeceği Xperia etkinliğinde firmanın iki akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Bir tanesi orta üst seviye iken diğeri de Japonya’ya özgü olacak.
    02 Nisan 2021, 18:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde
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    Akıllı telefon pazarında bocalayan ve beklediği çıkışı yapamayan Sony bu yıl için rekabeti zorlamak istediği yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Sonraki hafta Sony Xperia etkinliği var.

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    İki yeni Sony Xperia telefon bekleniyor

    Daha önce sızan bilgilere göre Xperia 10 III adında bir telefon benchmark testlerinde ortaya çıkmıştı. 6.5 inçlik 4K OLED ekrana sahip olan Xperia 10 III modeli Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor ve 6GB RAM barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

    Beklentilerin aksine tanıtımda bir amiral gemisi yok. Xperia Compact 2021 olarak sızdırılan ve Xperia Ace 2 adını alan kompakt akıllı telefon modeli de sadece Japonya’ya özgü kalacak gibi görünüyor. Bu modelde 5.5 inçlik ekran ve Snapdragon 690 yonga seti olması bekleniyor.

    Sony’nin rekabete katılacak olan telefonu sadece Xperia 10 III olacak gibi ancak piyasanın genel durumuna bakıldığında öne çıkabilmek için cezbedici özelliklere sahip olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla detaya sahip olmayı bekliyoruz.

    Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde



    https://www.gsmarena.com/sony_xperia_phone_launch_scheduled_for_april_14-news-48476.php
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    anilk91 (ANIL KARA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok hojdur ama bizena 🤣 ülkede satışı olmadığına tek üzüldüğüm telefon markası. Onca gereksiz marka varken senin olmaman üzüyor reis.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Japonlar tuşlu telefon kullanıyorlar diyorlardı, haklı çıktılar, compact ve düşük özellikli onlar için.
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    S samuray_x (Salih Burak Eken) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony ne istiyorsun bir karar ver. Bari her sene amiral falan çıkarda insanlar telefon görsün.
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) samuray_x
    Sony LG gibi ucundan tutup iş yapabileceğini düşünmekte devam ediyor. zarar etsinler bakalım elbet paralarını çöpe attıkları ortaya çıkar bu piyasadan sectör olup giderler.
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    anilk91 (ANIL KARA) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok hojdur ama bizena 🤣 ülkede satışı olmadığına tek üzüldüğüm telefon markası. Onca gereksiz marka varken senin olmaman üzüyor reis.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) anilk91
    Ülkemizde satışı olsa o kalın çerçeveleri ve pahalı fiyatları ile alacak mısın gerçekten? Rakipleri çok ilerledi halbuki
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    P palamutix 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1 tane samsung yada çin telefonlarına benzeyen alet çıkarsınlar hemen alacağım. Ama bunların Japon inadı tuttu muz modelinde takılı kaldılar
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Android Dünyasına compact telefon şart hocam bir 12 mini misali telefon bekliyorum bakalım kimden gelicek.
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    U usluer26 (yusuf usluer) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Diyeceklerim çok
    absürt gelebilir ama bu denli teknoloji devi şirketler(samsung,sony vs.) neden kendi işletim sistemini geliştirmiyorlar?

    Atladığım bir kısım mı var acaba?
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) usluer26
    O işler öyle kolay değil en basitinden microsoft kendi işletim sistemi adı altında lumia serisini çıkardı sonu fazia oldu . Bir işletim sistemini çıkarıp geliştirmek zor iş android ios bugünlere kolay gelmedi çok emek verdiler. Bana göre yeni işletim sistemi çıksada ne farkedicek ki hepsinin yüzeysel çalışması aynı olucak ya şu işletim sistemi çok farklı diyicek şey şuan ki teknolojide yok. Zaten telefonlar hit noktasına ulaştı artık yeni çıkan telefonun işlemci kamera ekran dışında gelişimi yok hepsi aynı cacık eski heyecan yok bana göre eskiden htc one m7 samsung s5 lg g2 serileri vardı ne günlerdi yav htc çift hoparlör koymuş diye seviniyorduk heyecan yaşıyorduk ama şimdi hepsinde aynı şey var telefonlar çok sıradan olmaya başladı.
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