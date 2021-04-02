Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde

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Akıllı telefon pazarında bocalayan ve beklediği çıkışı yapamayan Sony bu yıl için rekabeti zorlamak istediği yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Sonraki hafta Sony Xperia etkinliği var.

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İki yeni Sony Xperia telefon bekleniyor

Daha önce sızan bilgilere göre Xperia 10 III adında bir telefon benchmark testlerinde ortaya çıkmıştı. 6.5 inçlik 4K OLED ekrana sahip olan Xperia 10 III modeli Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor ve 6GB RAM barındırıyor.

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Beklentilerin aksine tanıtımda bir amiral gemisi yok. Xperia Compact 2021 olarak sızdırılan ve Xperia Ace 2 adını alan kompakt akıllı telefon modeli de sadece Japonya’ya özgü kalacak gibi görünüyor. Bu modelde 5.5 inçlik ekran ve Snapdragon 690 yonga seti olması bekleniyor.

Sony’nin rekabete katılacak olan telefonu sadece Xperia 10 III olacak gibi ancak piyasanın genel durumuna bakıldığında öne çıkabilmek için cezbedici özelliklere sahip olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla detaya sahip olmayı bekliyoruz.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_phone_launch_scheduled_for_april_14-news-48476.php

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